Грузовик-вездеход Unimog выполнил еще одну сверхтяжелую миссию и заодно установил рекорд. Пара Unimog U 5023 в Чили поднялась на высоту 6694 метров над уровнем моря почти на вершину самого высокого действующего вулкана на планете Льюльяйльяко.

Экспедиция была организована ради установки четырех радиостанций в высокогорных кемпингах вокруг вулкана.

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Лагерь был расположен на высоте 6100 метров, дополнительные 594 метра машины преодолели для установления рекорда.

Для такой ответственной миссии машины были соответственно оснащены. У них были мощные лебедки, специальные внедорожные шины и система, которая может передвинуть груз в кузове ради того, чтобы в нужную минуту изменить центр масс.



Грузовики-вездеходы Unimog смогли выполнить еще одну сверхтяжелую миссию



Unimog поднялись на вершину действующего вулкана



Машины были соответственно оснащены



Всего грузовики поднялись на высоту 6694 метров

Интересно, что руководитель экспедиции немец Маттиас Джеш таким образом побил собственный рекорд высоты, который он установил еще в 2014 году.

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