Експерти пророкують електромобілям у наступні два-три роки ще більшу доступність у ціні та розмірних групах, але невеличким - особливо.

Мода на компактні недорогі електромобілі, що займають мало місця та не потребують великих експлуатаційних затрат зростатиме шаленими темпами.

Попри розміри, деякі з них спроможні легко подолати на одній зарядці до 350 кілометрів, і це не межа.

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Експерти з Аutocar, проаналізувавши ринок автомобілів, склали ТОП-10 найкращих маленьких електрокарів 2024 року. До переліку увійшли навіть ті марки, які досить швидко з "гидких каченят" виросли у популярні моделі.

Список вийшов строкатим за характеристиками й цінами, але цікавим у визначенні кращих.

Peugeot e-208

Плюси: Хороший запас заряду акумулятора за таку ціну, комфортна їзда, гідна продуктивність.

Мінуси: м’яка підвіска погіршує контроль над тілом на швидкості, деякі дешеві матеріали, трохи тісні задні сидіння

Експерти вважають, що Peugeot e-208 на сьогодні є одним із найпривабливіших малих автомобілів. Тут поєднані висока продуктивність, практичність, стильний дизайн і якість.

В стандартній версії е-208 з двигуном на 100 кВт може пройти на одній зарядці 360 кілометрів, що вже добре для такого малюка. З трішечки більшою потужністю двигуна (115 кВт) автомобіль спроможний пройти 400 кілометрів.

Fiat 500

Плюси: гарний стиль, пристойна техніка, добре тримається на швидкості

Мінуси: занадто високе положення за кермом, реальний запас ходу так собі, погане розташування педалей

Новий електричний 500-й абсолютно новий відносно того ж Fiat 500 Hybrid, не кажучи вже про класику з ДВЗ: Fiat зробив чудову роботу, зберігши милий ретро-вигляд сучасного 500-го і перетворивши його на автомобіль для сучасної епохи.

Електрична версія має досить значну для маленького автомобіля батарею місткістю 42 кВт-год і теоретичний запас ходу 480 кілометрів. Існує дешевша модель Fiat 500 Action потужністю 24 кВт-год. Експерти вважають, що фінансова економія є достатньою, щоб компенсувати набагато менший діапазон.

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Електричний Fiat 500 їздить набагато краще, ніж будь-який інший 500-й, а його двигун потужністю 117 к.с. робить малюка напрочуд швидким і економічним міським автомобілем.

Opel Corsa Electric

Плюси: гідний реальний діапазон, вишуканий

Мінуси: неприємне водіння, тісні задні сидіння, неідеальне положення за кермом

Оновлення у 2022 році збільшило запас ходу до 357 кілометрів. А нещодавня модернізація шляхом збільшення місткості акумулятора та нового електродвигуна підняли пробіг на одній зарядці до 395 кілометрів.

Mini Electric

Плюси: весело керувати, гарний стиль, потужна продуктивність

Мінуси: низький радіус дії в реальному світі, малий акумулятор, не дуже практично

Mini Electric перейняв трансмісію від нині не існуючого BMW i3 S, забезпечивши йому 181 к.с. Mini заявляє пробіг у 230 кілометрів, хоча цей діапазон відстані буде залежати від стилю управління та швидкості руху.



Mazda MX-30

Плюси: елітний інтер’єр, вишуканий стиль, чітке керування

Мінуси: занадто малий запас ходу, непрактичні задні двері, не такі легкі, як мали б бути

Mazda ніколи не боялася робити все по-своєму, і підхід, який вона застосувала зі своїм першим повністю електричним автомобілем, нічим не відрізняється. Таким чином, MX-30 не зовсім те, чого можна було б очікувати, але це все одно приваблива пропозиція.

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Недоліки цього невеличкого за розміром автомобіля пов’язані з надзвичайно маленькою батареєю – лише 35,5 кВт-год, що забезпечує офіційний запас ходу 200 кілометрів. Привід тут від електродвигуна потужністю 143 к.с.

BYD Dolphin

Переваги: великий радіус дії, хороше співвідношення ціни і якості, дуже добре оснащений

Мінуси: незручне керування, неприємні інтерфейси керування

Якщо ви прагнете співвідношення ціни та якості, особливо для електромобілів, то новітні китайські виробники є хорошим місцем для початку. Тим паче, що у BYD великі плани щодо Європи. На цей час найменшою моделлю виробника є Dolphin.

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Dacia Spring

Якщо ви шукаєте маленький електромобіль, швидше за все, ви шукаєте доступний електромобіль. Отож, Dacia Spring Electric саме те, о треба.

Звісно, великим запасом ходу тут не пахне. За паспортом – 225 кілометрів на одній зарядці. Батарея має лише 26,8 кВт-год, тому вона швидко заповнюється.

Де Spring зраджує своє цінне позиціювання найбільше – це інтер’єр. Положення за кермом дає мало можливостей регулювання.



Citroen Е С3

Головний аргумент для просування – низький рівень володіння електромобілями Citroen e-C3.

Передньопривідний хетчбек класу «B» в електричній версії четвертого покоління C3 з’явився у листопаді 2023 року. Автомобіль отримав потужним електродвигун на 83 кВт і батареєю об'ємом 44 кВт-год. Запас ходу Е-C3 за стандартами WLTP до 320 км.

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Згодом експерти Аutocar зробили доповнення до списку. В ТОП додані чотири моделі різних, на які варто звернути увагу, оскільки невдовзі можуть стати рейтинговими у попиті. Ці кілька малюків ось-ось з’являться на ринку чи підуть у серійне виробництво.

Renault 5. Він має з’явитися у 2025 році з ретро-дизайном від знаменитого хетчбека Renault 1980-х років.

Mini Cooper E & SE. BMW Group виводить на ринок електричний Mini другого покоління, перейменований у Mini Cooper E та Cooper SE. В першому випадку малюк має потужність 181 к.с., місткість батареї 40,7 кВт-год і заявлений запас ходу на електротязі 305 км. Трохи дорожчий Cooper SE отримаєте 215 к.с. і до 402 кілометри пробігу від акумулятора.

Volkswagen ID 2. Орієнтовно надійде в продаж у 2026 році. Буде у версіях 38 та 56 кВт-год з запасом ходу 450 кілометрів.

BYD Seagull. Автомобіль має стати бюджетним. Seagull — це суперміні класу А, чи не найменший у цьому списку. Дебютував на автосалоні в Шанхаї на початку 2023 року. Іде з акумулятором місткістю до 38 кВт-год та має запас ходу до 405 кілометрів.