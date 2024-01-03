Китайський виробник автомобілів BYD побив власний рекорд і вибився в клуб світових лідерів, продавши протягом 2023 року понад три мільйони електромобілів.

У цій статистиці реалізація повністю електричних автомобілів сягнула 1,6 мільйона. Це практично наблизило виробника до прогнозованої мети Tesla в 1,8 мільйона легковиків. В цілому продажі всіх машин BYD на новій енергії, що працюють лише на акумуляторах, і гібридів, які підключаються до електромережі, у 2023 набрали 3 024 417 автомобілів.

Це практично третина обсягу виробництва електромобілів всього китайського автопрому. Очікується, що автозаводи КНР за підсумками року реалізують майже 9,4 мільйона електромобілів і гібридів. Відносно минулого року, коли було продано 6,9 мільйона, це відчутний стрибок. Експерти в одній із публікацій New York Times висловили припущення, що у 2024 році цей показник зросте до 11,5 мільйона проданих електротягових машин.

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У BYD зростання відносно показника 2022 року досягло 62%. Як підрахували експерти News China, у першій половині минулого року BYD потроїла свій прибуток до 1,5 мільярда доларів.

В останньому кварталі 2023 року BYD випередила Tesla і стала найбільшою у світі компанією з виробництва електромобілів: за три місяці до 31 грудня продано рекордну кількість автомобілів, включаючи 525 409 електромобілів на акумуляторах (BEV). Tesla заявила у вівторок, 2 січня, що реалізувала за цей час 484 507 одиниць — також рекорд протягом кварталу.

Електромобіль BYD Yuan Plus з потужністю 204 к.с. В Україні його найпростішу версію Luxury можна взяти за 846 930 гривень. Фото: ncars.com.ua

З’явилася статистика, що кадровий потенціал BYD під фініш 2023 року налічував тільки в Китаї майже 30 000 працівників. Очікується, що його особовий склад цьогоріч суттєво зросте: глобальне проникнення бренду у світовий ринок набирає оберти. Нині BYD будує складальний завод в Угорщині, відкрив дилерські центри в Німеччині, Норвегії та Швеції.

Виробник уже натякнув, що задля заохочення дилерів виділяє готівкою преміальний транш у розмірі 280 мільйонів доларів США. Це буде подяка партнерам за те, що вони допомогли компанії досягти таких високих обсягів збуту машин.