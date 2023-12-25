Один з найбільших виробників електромобілів у світі, китайська компанія BYD, планує запустити свій перший європейський завод поблизу міста Сегед, що в Угорщині. Очікується, що проєкт розробки заводу стане однією з найбільших інвестицій в історії Угорщини.

Про плани будівництва нового заводу компанією BYD повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіятро на своїй сторінці у Facebook. За словами міністра, уряд країни надасть компанії BYD фінансові стимули. Подробиці домовленостей з китайським виробником обіцяють розкрити пізніше.

Читайте також: За 2023 рік глобальні продажі BYD зросли на 75.5%

Будівництво заводу «ще більше зміцнить позиції угорської економіки, ще більше зміцнить основи довгострокового економічного зростання та ще більше зміцнить позиції Угорщини в глобальному переході до електроавтомобілебудування», – сказав Сійярто.

Останніми роками Угорщина прагнула стати глобальним центром виробництва літій-іонних акумуляторів, адже уряди більшості країн все більше прагнуть обмежити шкідливі викиди газів, та стимулюють перехід на електромобілі.

Також цікаво: Як виглядатиме електричний кросовер від BYD за $14 000

Наразі в Угорщині є один з найбільших акумуляторних заводів CATL в Європі, який постачає продукцію для Audi, BMW і Mercedes-Benz.

Цікаво що BYD, яка є одним з найбільших конкурентів Tesla, уже має завод з виробництва електричних автобусів у місті Комаром на північному заході Угорщини. Однак, очікується, що завод в Сегеді, що належатиме BYD, і вироблятиме електромобілі, матиме значно більші потужності.

Читайте також: Китайський позашляховик BYD за 150 000 доларів вже зібрав 4000 замовлень

Як зазначалось у повідомленні, компанія BYD досягла домовленостей з угорським урядом після 224 раундів переговорів. Наразі про орієнтовний час запуску виробництва нічого невідомо. За словами мера міста Сегеда, Ласло Ботки, вже розпочато підготовку території майбутнього заводу площею 300 гектарів.



Згідно з нещодавнім дослідженням Counterpoint, китайська BYD майже наздогнала глобальні продажі Tesla в третьому кварталі 2023 року — на обидві припадало 17% загального світового ринку чистих електромобілів.

Tesla поставила загалом понад 435 000 автомобілів, а BYD — 431 600, що лише на 3500 автомобілів менше, ніж у Tesla.