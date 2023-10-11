Китайська BYD нарощує продажі автомобілів вражаючими темпами. Найкращу динаміку показують електромобілі. Особливо стрімко росте експорт електричок.

У вересні компанія BYD продала 287 454 автомобілі на новій енергії (NEV), що на 43,0% більше, ніж у минулому році, і на 4,8% порівняно з серпнем 2023 року. Це досягнення побило рекорд продажів BYD у 274 386 одиниць минулого місяця. Сукупний обсяг продажів у 2023 році досяг 2 079 638 одиниць, що на 75,5% більше, ніж у минулому році.

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Виробництво NEV BYD у вересні досягло 279 848 автомобілів. Враховуючи сукупне виробництво з січня по вересень цього року, цифра становить 2 112 735 автомобілів, що вказує на зростання на 77,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У вересні BYD також продав 551 комерційний автомобіль, включаючи електробуси, вантажівки та інші транспортні засоби.

Аналізуючи розбивку продажів, у вересні BYD продав 286 903 легкових автомобілів, що відображає зростання на 61% у порівнянні з минулим роком. Примітно, що чисто електричні моделі продано 151 193 одиниці, демонструючи вражаючий темп зростання на 59,2% порівняно з попереднім роком. Продажі BEV (батарейних електромобілів) склали 52,7% від загального обсягу продажів легкових автомобілів у вересні. Сукупний обсяг продажів повністю електричних моделей у 2023 році досяг 1 048 413 одиниць, демонструючи зростання на 80,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Гібридні моделі, що підключаються до електромережі, також досягли подібних продажів у вересні: було продано 135 710 одиниць, що свідчить про зростання на 28,0% у річному обчисленні. Сукупний обсяг продажів гібридних моделей, що підключаються до електромережі, за рік сягнув 1 021 842 одиниць, демонструючи помітне зростання на 72,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Серед цих цифр Denza, спільне підприємство BYD і Mercedes-Benz, повідомило про продажі 13 156 автомобілів у липні, причому більшість цих продажів припадає на Denza D9 MPV.

BYD також зазнала значного зростання продажів електромобілів за кордоном: у вересні 2023 року було продано 28 039 одиниць. Це на 262% більше, ніж у минулому році. Сукупний обсяг продажів за кордоном із січня по вересень 2023 року сягнув 145 529 автомобілів, показуючи приголомшливе зростання в 5,4 рази порівняно з попереднім роком.

Крім того, BYD продовжує досягати успіхів у виробництві акумуляторів. У вересні компанія досягла встановленої потужності приблизно 14,348 ГВт-год для нових енергетичних транспортних засобів. Сумарно за 2023 рік встановлена потужність досягла 100,931 ГВт-год.