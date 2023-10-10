Китайський автовиробник BYD розповів про перші успіхи свого позашляховика BYD YangWang U8, представленого на Шанхайському автосалоні у квітні 2023 року.

Менеджер із продажу YangWang повідомив, що з моменту публічного дебюту Янвана на Шанхайському автосалоні у квітні до 6 жовтня на U8 було отримано близько 4000 замовлень. Він коштує в Китаї 150 000 доларів, попередні продажі Premium Edition почалися 20 вересня, а постачання почнеться пізніше в жовтні.

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YangWang будує 60 салонів та планує відкрити 90 магазинів у 40 містах Китаю до кінця року, про що повідомив Ху Сяоцин, генеральний директор відділу продажів Yangwang. Компанія нещодавно придбала розкішні магазини відомих автовиробників, таких як Mercedes-Benz, BMW і Aston Martin, і перетворив їх на свої власні виставкові зали преміум-класу.

Автомобіль отримав силову установку потужністю 1180 к.с. і чотири електродвигуни, по одному на кожному колесі. Така схема із чотирма незалежними електродвигунами дозволила реалізувати можливість танкового розвороту: BYD YangWang U8 може обертатися на 360° стоячи на місці. Yangwang U8 побудований на платформі e4 та оснащений високотехнологічною системою підвіски DiSus від BYD з регульованим кліренсом.

Однією з найбільш вражаючих особливостей Yangwang U8 стала здатність акумулятора заряджатися з 30 до 80% всього за п'ять хвилин. Автомобіль оснащений 38 датчиками, включаючи 3 лідари, 14 ультразвукових радарів та 16 камер, що забезпечує передову систему безпеки. Він також оснащений вбудованим супутниковим зв'язком. Запас ходу гібридної силової установки складає 1000 км.