Китайский автопроизводитель BYD рассказал о первых успехах своего внедорожника BYD YangWang U8, представленного на Шанхайском автосалоне в апреле 2023 года.

Менеджер по продажам YangWang сообщил, что с момента публичного дебюта Янвана на Шанхайском автосалоне в апреле по 6 октября на U8 было получено около 4000 заказов. Он стоит в Китае 150 000 долларов, предварительные продажи Premium Edition начались 20 сентября, а поставки начнутся позже в октябре.

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YangWang строит 60 салонов и планирует открыть 90 магазинов в 40 городах Китая до конца года, о чем сообщил Ху Сяоцин, генеральный директор отдела продаж Yangwang. Компания недавно приобрела роскошные магазины известных автопроизводителей, таких как Mercedes-Benz, BMW и Aston Martin, и превратила их в свои собственные выставочные залы премиум-класса.

Автомобиль получил силовую установку мощностью 1180 л. и четыре электродвигателя, по одному на каждом колесе. Такая схема с четырьмя независимыми электродвигателями позволила реализовать возможность танкового разворота: BYD YangWang U8 может вращаться на 360°, стоя на месте. Yangwang U8 построен на платформе e4 и оснащен высокотехнологичной системой подвески DiSus от BYD с регулируемым клиренсом.

Одной из самых впечатляющих особенностей Yangwang U8 явилась способность аккумулятора заряжаться с 30 до 80% всего за пять минут. Автомобиль оснащен 38 датчиками, включая 3 лидера, 14 ультразвуковых радаров и 16 камер, что обеспечивает передовую систему безопасности. Он также оснащен встроенной спутниковой связью. Запас хода гибридной силовой установки составляет 1000 км.