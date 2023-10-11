Китайская BYD наращивает продажи автомобилей поразительными темпами. Лучшую динамику показывают электромобили. Особенно быстро растет экспорт электричек.

В сентябре компания BYD продала 287 454 автомобиля на новой энергии (NEV), что на 43,0% больше, чем в прошлом году, и на 4,8% по сравнению с августом 2023 года. Это достижение побило рекорд продаж BYD в 274 386 единиц в прошлом месяце. Совокупный объем продаж в 2023 году достиг 2079638 единиц, что на 75,5% больше, чем в прошлом году.

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Производство NEV BYD в сентябре достигло 279 848 автомобилей. Учитывая совокупное производство с января по сентябрь этого года, цифра составляет 2112735 автомобилей, что указывает на рост на 77,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сентябре BYD также продал 551 коммерческий автомобиль, включая электробусы, грузовики и другие транспортные средства.

Анализируя разбивку продаж, в сентябре BYD продал 286 903 легковых автомобилей, что отражает рост на 61% по сравнению с прошлым годом. Примечательно, что чисто электрические модели продано 151 193 единиц, демонстрируя впечатляющий темп роста на 59,2% по сравнению с предыдущим годом. Продажи BEV (батарейных электромобилей) составили 52,7% общего объема продаж легковых автомобилей в сентябре. Совокупный объем продаж полностью электрических моделей в 2023 году достиг 1 048 413 единиц, демонстрируя рост на 80,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подключаемые к электросети гибридные модели также достигли подобных продаж в сентябре: было продано 135 710 единиц, что свидетельствует о росте на 28,0% в годовом исчислении. Совокупный объем продаж подключаемых к электросети гибридных моделей за год достиг 1 021 842 единиц, демонстрируя заметный рост на 72,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди этих цифр Denza, совместное предприятие BYD и Mercedes-Benz, сообщило о продаже 13 156 автомобилей в июле, причем большинство этих продаж приходится на Denza D9 MPV.

BYD также подверглась значительному росту продаж электромобилей за рубежом: в сентябре 2023 года было продано 28 039 единиц. Это на 262% больше, чем в прошлом. Совокупный объем продаж за рубежом с января по сентябрь 2023 достиг 145 529 автомобилей, показывая потрясающий рост в 5,4 раза по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, BYD продолжает добиваться успехов в производстве аккумуляторов. В сентябре компания достигла установленной мощности около 14,348 ГВт-ч для новых энергетических транспортных средств. Суммарно за 2023 год установленная мощность достигла 100,931 ГВт-ч.