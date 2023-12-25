Один из крупнейших производителей электромобилей в мире, китайская компания BYD, планирует запустить свой первый европейский завод вблизи города Сегед, что в Венгрии. Ожидается, что проект разработки завода станет одной из крупнейших инвестиций в истории Венгрии.

О планах строительства нового завода компанией BYD сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиятро на своей странице в Facebook. По словам министра, правительство страны предоставит компании BYD финансовые стимулы. Подробности договоренностей с китайским производителем обещают раскрыть позже.

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Строительство завода "еще больше укрепит позиции венгерской экономики, еще больше укрепит основы долгосрочного экономического роста и еще больше укрепит позиции Венгрии в глобальном переходе к электроавтомобилестроению", – сказал Сийярто.

В последние годы Венгрия стремилась стать глобальным центром производства литий-ионных аккумуляторов, ведь правительства большинства стран все больше стремятся ограничить вредные выбросы газов, и стимулируют переход на электромобили.

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Сейчас в Венгрии есть один из крупнейших аккумуляторных заводов CATL в Европе, который поставляет продукцию для Audi, BMW и Mercedes-Benz.

Интересно что BYD, которая является одним из крупнейших конкурентов Tesla, уже имеет завод по производству электрических автобусов в городе Комаром на северо-западе Венгрии. Однако, ожидается, что завод в Сегеде, принадлежащий BYD, и производить электромобили, будет иметь значительно большие мощности.

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Как отмечалось в сообщении, компания BYD достигла договоренностей с венгерским правительством после 224 раундов переговоров. Сейчас об ориентировочном времени запуска производства ничего неизвестно. По словам мэра города Сегеда, Ласло Ботки, уже начата подготовка территории будущего завода площадью 300 гектаров.



Согласно недавнему исследованию Counterpoint, китайская BYD почти догнала глобальные продажи Tesla в третьем квартале 2023 года - на обе приходилось 17% общего мирового рынка чистых электромобилей.

Tesla поставила всего более 435 000 автомобилей, а BYD - 431 600, что лишь на 3500 автомобилей меньше, чем у Tesla.