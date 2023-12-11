В Китае показали, как будет выглядеть новый компактный городской электрокроссовер от компании BYD. Новая модель получит название Yuan UP. Ожидается, что в продажу новый автомобиль поступит в середине 2024 года и будет стоить от $14 000.

Порядок создания новых моделей автомобилей в Китае несколько отличается чем в Европе. Там каждый новый автомобиль перед выходом на рынок должен быть одобрен регулятором. За это отвечает Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT), которое публикует список транспортных средств, которые проходят процесс омологации.

Именно благодаря этим правилам мы можем узнать о новинках китайских брендов.

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Известно что, новый BYD Yuan UP – городской 5-ти дверный кроссовер. Он получит два силовых агрегата мощностью 70 кВт (модель TZ180XSF) и двигатель мощностью 130 кВт (TZ200XSW). Двигатели и батарею произведет дочерние компании BYD LFP Blade.

Ожидается, что масса авто будет колебаться в зависимости от комплектации и составит от 1430 кг и до 1540 кг соответственно. Также комплектацией будет ограничиваться размер колеса – 16 или 17 дюймов, а спецификации шин 215/65 R16 и 215/60 R17.

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Авто будет иметь габаритные размеры 4310/1830/1675 мм с колесной базой 2620 мм, что делает его самым маленьким представителем электромобилей в линейке бренда. Ожидается, что цена на китайском рынке будет колебаться в районе $14 000.