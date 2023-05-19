Подзаряжаемые гибриды и имеющие достаточно большой запас хода на электротяге становятся все популярнее. BYD Также прилагает к этому усилия.

BYD представила новый BYD Han PHEV с гибридными трансмиссиями DM-i и DM-p. Han DM-i имеет до 200 км полный запас хода на электрическом ходу, 1,5-литровый ДВС, единственный электродвигатель на 197 лошадок и стартовую цену 189 800 юаней (27 000 долларов США). Что касается Han DM-p, то он тоже может проехать до 200 км на одной зарядке и имеет 1,5-литровый ДВС под капотом. Но у него два электродвигателя общей мощностью 490 лошадей.

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Во-первых, давайте начнем с BYD Han DM-i, менее мощного и увлекательного, но гораздо более умного автомобиля. Похоже, в скором времени эта модель также станет бестселлером серии Han. Здесь мы также можем упомянуть некоторые основные вещи о Han 2023 модельного года. Он называется "Champion Edition", похожий на недавно выпущенные BYD Seal, BYD Han EV и BYD Tang. Его внешний и внутренний стиль не изменился, но получил новый цвет кузова под названием Glacier Blue. Во всяком случае, его размеры тоже не изменились. Они составляют 4975/1910/1495 мм при колесной базе 2920 мм.

Внутри BYD Han DM-i получил большой 15,6-дюймовый поворотный экран (12,8-дюймовый экран в автомобилях начального уровня). Среди других его особенностей – выдвижной селектор коробки передач, большая ЖК-панель приборов и двухспицевой руль с плоским дном. Итак, на первый взгляд, автомобиль 2023 выпуска особенно не изменился. Но у него есть несколько ценных обновлений. Han DM-i Champion Edition оснащена функцией NFC, которая совместима с телефонами на базе IOS и Android. Он также имеет дисплей W-HUD, показывающий скорость, информацию об автомобиле, навигационную информацию и т.д. Han DM-i получила систему подвески FSD, которая автоматически регулирует силу амортизации. Кроме того, рычаги подвески и поворотный кулак Han DM-i Champion Edition изготовлены из алюминия.

Han DM-i имеет под капотом 1,5-литровый ДВС с турбонаддувом, генерирующим 139 лошадей. В паре с ним работает электродвигатель на передней оси на 197 л. Эта трансмиссия помогает Han DM-i разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 7,9 секунды. Что касается батареи, то доступны два варианта: батарея LFP емкостью 18,3 кВт/ч для 121 км запаса хода на электротяге (NEDC); Аккумулятор LFP емкостью 30,7 кВт/ч в 200 км запаса хода на электричестве. Что касается смешанного запаса хода, то он достигает 1260 км с большей батареей.

Ценовой диапазон Han DM-i с меньшим аккумулятором составляет 189 800 – 219 800 юаней (27 000 – 31 300 долларов США). Если вы хотите обновить батарею до большей, ценовой диапазон вырастет до 239 800 – 249 800 юаней (34 100 – 35 500 долларов США).

Han DM-p Ares Edition остается достаточно близкой к версии DM-i с точки зрения внешнего вида и стиля. Но у него есть одна отличительная черта – черный цвет кузова. По словам BYD, они выбрали черную краску третьего поколения BASF, которая известна как «черная черная краска». Кроме того, BYD покрасил все детали внешней отделки, такие как оконные рамы, колеса, логотипы и т.д. Учитывая все это, покупатель Han DM-p может быть полностью уверен, что он управляет самым «черным» BYD Han. Но его тормозные суппорты вдруг стали желтыми. Почему они тоже не самые «черные»? Только BYD знает. Помимо цветовой гаммы, это старый добрый Han с размером модели DM-i.

Интерьер Han DM-p Ares Edition также чёрный с тонкой оранжевой строчкой и желтыми ремнями безопасности. Итак, BYD четко дал понять: если что-то «самое черное», в нем должно быть немного желтого. Han DM-p также получил спортивные сиденья со встроенным подголовником. Говоря об интересных функциях, этот автомобиль оснащен системой подвески DiSus-C, которая помогает настроить подвеску, чтобы сделать ее более спортивной или более мягкой, в зависимости от потребностей водителя.

Теперь давайте поговорим о силовом агрегате Han DM-p Ares Edition. Он состоит из 1,5-литрового ДВС мощностью 139 л. и двух электромоторов суммарной мощностью 490 л. (218+272). Пиковая мощность системы достигает 579 лошадей. Что касается максимального крутящего момента, то он составляет 822 Нм. Эти впечатляющие цифры позволяют Han DM-p Ares Edition разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,7 секунды. Что касается аккумулятора, то это LFP емкостью 36 кВт/ч, хватает на 200 км на полном электричестве и 1120 км на смешанном.

Ценник Han DM-p Ares Edition достигает 289800 юаней (41200 долларов США). Итак, это удивительно дешево для автомобиля с таким уровнем производительности.

BYD постепенно обновляет модельный ряд, добавляя некоторые приятные функции, такие как NFC, новый цвет кузова или алюминиевая подвеска. Стоит отметить, что модели BYD Han DM-i и DM-p теперь стоят дешевле моделей 2022 модельного года. Топовый уровень комплектации Han DM-i стал дешевле на 42 000 юаней (5 975 долларов США) благодаря избавлению от версии с аккумулятором на 37 кВт-ч. Что касается Han DM-p, его цена была снижена на 32 000 юаней (4550 долларов США), опять же, потому что у него немного меньший аккумулятор. Это заметное снижение цены поможет BYD привлечь еще больше покупателей к версиям PHEV BYD Han.