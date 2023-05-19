Гібриди що підзаряджаться і мають досить великий запас ходу на електротязі стають все популярнішими. BYD Також докладає до цього зусиль.

BYD представила новий BYD Han PHEV з гібридними трансмісіями DM-i та DM-p. Han DM-i має до 200 км повного запасу ходу на електричному ходу, 1,5-літровий ДВС, єдиний електродвигун на 197 конячок і стартову ціну 189 800 юанів (27 000 доларів США). Що стосується Han DM-p, то він також може проїхати до 200 км на одній зарядці і має 1,5-літровий ДВС під капотом. Але він має два електродвигуни загальною потужністю 490 коней.

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По-перше, давайте почнемо з BYD Han DM-i, менш потужного та захоплюючого, але набагато більш розумного автомобіля. Схоже, незабаром ця модель також стане бестселером серії Han. Тут ми також можемо згадати деякі основні речі про Han 2023 модельного року. Він називається «Champion Edition», схожий на нещодавно випущені BYD Seal, BYD Han EV і BYD Tang. Його зовнішній і внутрішній стиль не змінився, але він отримав новий колір кузова під назвою Glacier Blue. У всякому разі, його розміри також не змінилися. Вони становлять 4975/1910/1495 мм при колісній базі 2920 мм.

Всередині BYD Han DM-i отримав великий 15,6-дюймовий поворотний екран (12,8-дюймовий екран в автомобілях початкового рівня). Серед інших його особливостей — висувний селектор коробки передач, велика РК-панель приладів і двоспицеве кермо з плоским дном. Отже, на перший погляд, автомобіль 2023 року випуску особливо не змінився. Але він має кілька цінних оновлень. Han DM-i Champion Edition оснащено функцією NFC, яка сумісна з телефонами на базі IOS і Android. Він також має дисплей W-HUD, який показує швидкість, інформацію про автомобіль, навігаційну інформацію тощо. Han DM-i отримав систему підвіски FSD, яка автоматично регулює силу амортизації. Крім того, важелі підвіски та поворотний кулак Han DM-i Champion Edition виготовлені з алюмінію.

Han DM-i має під капотом 1,5-літровий ДВС з турбонаддувом, який генерує 139 коней. У парі з ним працює електродвигун на передній осі на 197 к.с. Ця трансмісія допомагає Han DM-i розганятися від 0 до 100 км/год лише за 7,9 секунди. Що стосується батареї, то доступні два варіанти: батарея LFP ємністю 18,3 кВт/год для 121 км запасу ходу на електротязі (NEDC); Акумулятор LFP ємністю 30,7 кВт/год на 200 км запасу ходу на електриці. Що стосується змішаного запасу ходу, то він досягає 1260 км з більшою батареєю.

Ціновий діапазон Han DM-i з меншим акумулятором становить 189 800 – 219 800 юанів (27 000 – 31 300 доларів США). Якщо ви хочете оновити батарею до більшої, ціновий діапазон зросте до 239 800 – 249 800 юанів (34 100 – 35 500 доларів США).

Han DM-p Ares Edition залишається досить близьким до версії DM-i з точки зору зовнішнього вигляду та стилю. Але у нього є одна відмінна риса - чорний колір кузова. За словами BYD, вони вибрали чорну фарбу третього покоління BASF, яка відома як «найчорніша чорна фарба». Крім того, BYD пофарбував усі деталі зовнішньої обробки, такі як віконні рами, колеса, логотипи тощо. З огляду на все це, покупець Han DM-p може бути повністю впевнений, що він керує «найчорнішим» BYD Han. Але його гальмівні супорти раптом стали жовтими. Чому вони теж не «найчорніші»? Тільки BYD знає. Крім колірної гами, це старий добрий Han з розміром моделі DM-i.

Інтер’єр Han DM-p Ares Edition також чорний з тонкою помаранчевою строчкою та жовтими ременями безпеки. Отже, BYD чітко дав зрозуміти: якщо щось «найчорніше», у ньому має бути трохи жовтого. Han DM-p також отримав спортивні сидіння з вбудованим підголівником. Говорячи про цікаві функції, цей автомобіль оснащений системою підвіски DiSus-C, яка допомагає налаштувати підвіску, щоб зробити її спортивнішою або м’якшою, залежно від потреб водія.

Тепер давайте поговоримо про силовий агрегат Han DM-p Ares Edition. Він складається з 1,5-літрового ДВС потужністю 139 к.с. і двох електромоторів сумарною потужністю 490 к.с. (218 + 272). Пікова потужність системи досягає 579 коней. Що стосується максимального крутного моменту, то він становить 822 Нм. Ці вражаючі цифри дозволяють Han DM-p Ares Edition розганятися від 0 до 100 км/год лише за 3,7 секунди. Що стосується акумулятора, то це LFP ємністю 36 кВт/год, який вистачає на 200 км на повній електриці та 1120 км на змішаному.

Цінник Han DM-p Ares Edition досягає 289 800 юанів (41 200 доларів США). Отже, це напрочуд дешево для автомобіля з таким рівнем продуктивності.

BYD поступово оновлює модельний ряд, додаючи деякі приємні функції, такі як система NFC, новий колір кузова або алюмінієва підвіска. Варто зазначити, що моделі BYD Han DM-i та DM-p тепер коштують дешевше, ніж моделі 2022 модельного року. Топовий рівень комплектації Han DM-i став дешевшим на 42 000 юанів (5 975 доларів США) завдяки позбавленню від версії з акумулятором на 37 кВт-год. Що стосується Han DM-p, його ціну було знижено на 32 000 юанів (4550 доларів США), знову ж таки, тому що він має трохи менший акумулятор. Це помітне зниження ціни допоможе BYD залучити ще більше покупців до версій PHEV BYD Han.