В Китаї показали, як буде виглядати новий компактний міський електрокросовер від компанії BYD. Нова модель отримає назву Yuan UP. Очікується, що в продаж новий автомобіль надійде в середині 2024 року та коштуватиме від $14 000.

Порядок створення нових моделей автомобілів у Китаї дещо відрізняється ніж в Європі. Там кожен новий автомобіль перед виходом на ринок повинен бути схвалений регулятором. За це відповідає Міністерство промисловості та інформаційних технологій (MIIT), яке публікує список транспортних засобів, які проходять процес омологації.

Саме завдяки цим правилам ми можемо дізнатись про новинки китайських брендів.

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Відомо що, новий BYD Yuan UP – міський 5-ти дверний кросовер. Він отримає два силових агрегати потужністю 70 кВт (модель TZ180XSF) і двигун потужністю 130 кВт (TZ200XSW). Двигуни та батарею виробить дочірні компанії BYD LFP Blade.

Очікується, що маса авто буде коливатись в залежності від комплектації й становитиме від 1430 кг і до 1540 кг відповідно. Також комплектацією буде обмежуватись розмір колеса – 16 або 17 дюймів, а специфікації шин 215/65 R16 і 215/60 R17.

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Авто матиме габаритні розміри 4310/1830/1675 мм з колісною базою 2620 мм, що робить його найменшим представником електромобілів в лінійці бренду. Очікується, що ціна на китайському ринку буде коливатись в районі $14 000.