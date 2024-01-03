Китайский производитель автомобилей BYD побил собственный рекорд и выбился в клуб мировых лидеров, продав в течение 2023 года более трех миллионов электромобилей.

В этой статистике реализация полностью электрических автомобилей достигла 1,6 миллиона. Это практически приблизило производителя к прогнозируемой цели Tesla в 1,8 миллиона легковушек. В целом продажи всех машин BYD на новой энергии, работающих только на аккумуляторах, и гибридов, которые подключаются к электросети, в 2023 набрали 3 024 417 автомобилей.

Это практически треть объема производства электромобилей всего китайского автопрома. Ожидается, что автозаводы КНР по итогам года реализуют почти 9,4 миллиона электромобилей и гибридов. Относительно прошлого года, когда было продано 6,9 миллиона, это ощутимый скачок. Эксперты в одной из публикаций New York Times высказали предположение, что в 2024 году этот показатель вырастет до 11,5 миллиона проданных электротяговых машин.

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У BYD рост относительно показателя 2022 года достиг 62%. Как подсчитали эксперты News China, в первой половине прошлого года BYD утроила свою прибыль до 1,5 миллиарда долларов.

В последнем квартале 2023 BYD опередила Tesla и стала крупнейшей в мире компанией по производству электромобилей: за три месяца до 31 декабря продано рекордное количество автомобилей, включая 525 409 электромобилей на аккумуляторах (BEV). Tesla заявила во вторник, 2 января, что реализовала за это время 484 507 единиц - также рекорд в течение квартала.

Электромобиль BYD Yuan Plus с мощностью 204 л.с. В Украине его самую простую версию Luxury можно взять за 846 930 гривен. Фото: ncars.com.ua

Появилась статистика, что кадровый потенциал BYD под финиш 2023 года насчитывал только в Китае почти 30 000 сотрудников. Ожидается, что его личный состав в этом году существенно возрастет: глобальное проникновение бренда в мировой рынок набирает обороты. Сейчас BYD строит сборочный завод в Венгрии, открыл дилерские центры в Германии, Норвегии и Швеции.

Производитель уже намекнул, что для поощрения дилеров выделяет наличными премиальный транш в размере 280 миллионов долларов США. Это будет благодарность партнерам за то, что они помогли компании достичь таких высоких объемов сбыта машин.