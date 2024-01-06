Эксперты предсказывают электромобилям в следующие два-три года еще большую доступность в цене и размерных группах, но небольшим - особенно.

Мода на компактные недорогие электромобили, занимающие мало места и не требующие больших эксплуатационных затрат будет расти бешеными темпами.

Несмотря на размеры, некоторые из них способны легко преодолеть на одной зарядке до 350 километров, и это не предел.

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Эксперты из Аutocar, проанализировав рынок автомобилей, составили ТОП-10 лучших маленьких электрокаров 2024 года. В перечень вошли даже те марки, которые достаточно быстро из "гадких утят" выросли в популярные модели.

Список получился пестрым по характеристикам и ценам, но интересным в определении лучших.

Peugeot e-208

Плюсы: Хороший запас заряда аккумулятора за такую цену, комфортная езда, достойная производительность.

Минусы: мягкая подвеска ухудшает контроль над телом на скорости, некоторые дешевые материалы, немного тесные задние сиденья

Эксперты считают, что Peugeot e-208 на сегодня является одним из самых привлекательных малых автомобилей. Здесь сочетаются высокая производительность, практичность, стильный дизайн и качество.

В стандартной версии е-208 с двигателем на 100 кВт может пройти на одной зарядке 360 километров, что уже хорошо для такого малыша. С немного большей мощностью двигателя (115 кВт) автомобиль способен пройти 400 километров.

Fiat 500

Плюсы: красивый стиль, приличная техника, хорошо держится на скорости

Минусы: слишком высокое положение за рулем, реальный запас хода так себе, плохое расположение педалей

Новый электрический 500-й совершенно новый относительно того же Fiat 500 Hybrid, не говоря уже о классике с ДВС: Fiat сделал отличную работу, сохранив милый ретро-взгляд современного 500-го и превратив его в автомобиль для современной эпохи.

Электрическая версия имеет довольно внушительную для маленького автомобиля батарею емкостью 42 кВт-ч и теоретический запас хода 480 километров. Существует более дешевая модель Fiat 500 Action мощностью 24 кВт-ч. Эксперты считают, что финансовая экономия является достаточной, чтобы компенсировать гораздо меньший диапазон.

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Электрический Fiat 500 ездит гораздо лучше, чем любой другой 500-й, а его двигатель мощностью 117 л.с. делает малыша удивительно быстрым и экономичным городским автомобилем.

Opel Corsa Electric

Плюсы: достойный реальный диапазон, изысканный

Минусы: неприятное вождение, тесные задние сиденья, неидеальное положение за рулем

Обновление в 2022 году увеличило запас хода до 357 километров. А недавняя модернизация путем увеличения емкости аккумулятора и нового электродвигателя подняли пробег на одной зарядке до 395 километров.

Mini Electric

Плюсы: весело управлять, красивый стиль, мощная производительность

Минусы: низкий радиус действия в реальном мире, малый аккумулятор, не очень практично

Mini Electric перенял трансмиссию от ныне не существующего BMW i3 S, обеспечив ему 181 л.с. Mini заявляет пробег в 230 километров, хотя этот диапазон расстояния будет зависеть от стиля управления и скорости движения.



Mazda MX-30

Плюсы: элитный интерьер, изысканный стиль, четкое управление

Минусы: слишком малый запас хода, непрактичные задние двери, не такие легкие, как должны были бы быть

Mazda никогда не боялась делать все по-своему, и подход, который она применила со своим первым полностью электрическим автомобилем, ничем не отличается. Таким образом, MX-30 не совсем то, чего можно было бы ожидать, но это все равно заманчивое предложение.

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Недостатки этого небольшого по размеру автомобиля связаны с чрезвычайно маленькой батареей – всего 35,5 кВт-ч, что обеспечивает официальный запас хода 200 километров. Привод здесь от электродвигателя мощностью 143 л.с.

BYD Dolphin

Преимущества: большой радиус действия, хорошее соотношение цены и качества, очень хорошо оснащен

Минусы: неудобное управление, неприятные интерфейсы управления

Если вы хотите соотношение цены и качества, особенно для электромобилей, то новейшие китайские производители являются хорошим местом для начала. Тем более, что у BYD большие планы по Европе. На данный момент самой маленькой моделью производителя является Dolphin.

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Dacia Spring

Если вы ищете маленький электромобиль, скорее всего, вы ищете доступный электромобиль. Так вот, Dacia Spring Electric именно то, что надо.

Конечно, большим запасом хода здесь не пахнет. По паспорту – 225 километров на одной зарядке. Батарея имеет только 26,8 кВт-ч, поэтому она быстро заполняется.

Где Spring предает свое ценное позиционирование больше всего – это интерьер. Положение за рулем дает мало возможностей регулировки.



Citroen Е С3

Главный аргумент для продвижения – низкий уровень владения электромобилями Citroen e-C3.

Переднеприводный хэтчбек класса "B" в электрической версии четвертого поколения C3 появился в ноябре 2023 года. Автомобиль получил мощным электродвигатель на 83 кВт и батареей объемом 44 кВт-ч. Запас хода Е-C3 по стандартам WLTP до 320 км.

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Впоследствии эксперты Ацтосаг сделали дополнение к списку. В ТОП добавлены четыре модели различных, на которые стоит обратить внимание, поскольку вскоре могут стать рейтинговыми в спросе. Эти несколько малышей вот-вот появятся на рынке или пойдут в серийное производство.

Renault 5. Он должен появиться в 2025 году с ретро-дизайном от знаменитого хэтчбека Renault 1980-х годов.

Mini Cooper E & SE. BMW Group выводит на рынок электрический Mini второго поколения, переименованный в Mini Cooper E и Cooper SE. В первом случае малыш имеет мощность 181 л.с., емкость батареи 40,7 кВт-ч и заявленный запас хода на электротяге 305 км. Чуть более дорогой Cooper SE получит 215 л.с. и до 402 километров пробега от аккумулятора.

Volkswagen ID 2. Ориентировочно поступит в продажу в 2026 году. Будет в версиях 38 и 56 кВт-ч с запасом хода 450 километров.

BYD Seagull. Автомобиль должен стать бюджетным. Seagull - это супермини класса А, едва ли не самый маленький в этом списке. Дебютировал на автосалоне в Шанхае в начале 2023 года. Идет с аккумулятором емкостью до 38 кВт-ч и имеет запас хода до 405 километров.