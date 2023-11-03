Немецкий производитель нацелился на сегмент городских электромобилей по цене 25 000 евро. Они могут быть меньше и доступнее супермини Corsa, но конкуренты готовят еще более дешевые е-машины.

Об этом намекнул генеральный директор Opel Флориан Хюттль. Ориентировочно ценовая ниша закреплена на отметке 25 000 евро (26 500 долларов) и эта модель, название которой отсутствует, сможет конкурировать с армией будущих городских электромобилей, включая Cirtoen e-C3, Fiat Panda, Renault 5, Kia EV2 и VW ID.1 /ID.2.

Предыдущие предложения Opel начального уровня включали Agila, Karl и более премиальный Adam, хотя все три изъяты из ассортимента. Новый городской автомобиль был признан "возможным" гендиректором Opel Флорианом Хюттлем, убежденным, что "в ассортименте есть место для меньшей модели" ниже Corsa.

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Хотя информация о городском электромобиле под маркой Opel официально не подтверждена, все свидетельствует о том, что он уже находится в стадии разработки. Босс Opel намекнул, что ключом к ускорению таких работ является разработка "новых энергоемких аккумуляторов", которые будут дешевле, легче и меньше по размеру. Это позволит городскому электромобилю Opel сочетать небольшие размеры с приличным запасом хода и внутренним пространством. При этом он не будет слишком дорогим.

Новый городской электромобиль, который будет "меньшим супермини Corsa", точно будет иметь освещенную эмблему Opel. Фото: arenaev.com

По словам главного менеджера Opel, дешевые электромобили становятся "хорошим движителем" отрасли, поскольку это то, чего хочет большинство клиентов. В этом контексте Opel ориентируется на 25 000 евро, что соответствует целевой цене будущих конкурентов Renault 5 и VW ID.2.

Правда, здесь одна существенная деталь: новый Citroen e-C3 со временем должен стоить от 19 990 евро (21 200 долларов) с меньшим аккумулятором. Аналогичную цель имеет VW по первоначальной цене будущего городского кроссовера ID.1, который придет в 2026 году. Ожидается, что городской малыш Fiat Panda следующего поколения, который появится в 2024 году, может быть еще дешевле.

Новый городской электромобиль, у которого еще нет даже названия и эскизных рисунков, будет меньше этого супермини Corsa