Німецький виробник націлився на сегмент міських електромобілів за ціною 25 000 євро. Вони можуть бути меншими й доступнішими за суперміні Corsa, але конкуренти готують ще дешевші е-машини.

Про це натякнув генеральний директор Opel Флоріан Хюттль. Орієнтовно цінова ніша закріплена на позначці 25 000 євро (26 500 доларів) і ця модель, назва якої ще відсутня, зможе конкурувати з армією майбутніх міських електромобілів, включаючи Cirtoen e-C3, Fiat Panda, Renault 5, Kia EV2 і VW ID.1 / ID.2.

Попередні пропозиції Opel початкового рівня включали Agila, Karl і більш преміальний Adam, хоча всі три вилучені з асортименту. Новий міський автомобіль був визнаний "можливим" гендиректором Opel Флоріаном Хюттльом, який переконаний, що "в асортименті є місце для меншої моделі" нижче Corsa.

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Хоча інформацію про міський електромобіль під маркою Opel офіційно не підтверджено, усі свідчить про те, що він ужt перебуває у стадії розробки. Бос Opel натякнув, що ключем до прискорення таких робіт є розробка "нових енергомістких акумуляторів", які будуть дешевшими, легшими та меншими за розміром. Це дозволить міському електромобілю Opel поєднувати невеликі розміри з пристойним запасом ходу та внутрішнім простором і при цьому він не буде занадто дорогим.

Новий міський електромобіль, що буде "менший суперміні Corsa", точно матиме освітлену емблему Opel. Фото: arenaev.com

За словами головного менеджера Opel, дешеві електромобілі стають "великим потягом" у галузі, оскільки це те, чого хоче більшість клієнтів. У цьому контексті Opel орієнтується на 25 000 євро, що відповідає цільовій ціні майбутніх конкурентів Renault 5 і VW ID.2.

Щоправда, тут є одна суттєва деталь: новий Citroen e-C3 з часом має коштувати від 19 990 євро (21 200 доларів) з меншим акумулятором. Аналогічну ціль має VW щодо початкової ціни майбутнього міського кросовера ID.1, який прийде у 2026 році. Очікується, що міський малюк Fiat Panda наступного покоління, який з’явиться у 2024 році, може бути ще дешевшим.

Новий міський електромобіль, який ще не має навіть назви та ескізних малюнків, буде меншим за цей суперміні Corsa