Официальные дилеры Mazda в Украине приступили к продаже крупнейшей модели в гамме японского производителя – совершенно нового кроссовера Mazda CX-90.

Mazda представляет в Украине свою новую флагманскую модель – Mazda CX-90. Это большой кроссовер с просторным трехрядным салоном и мощной силовой установкой.

Mazda CX-90 оснащен новым 3,3-литровым бензиновым двигателем с рядным расположением шести цилиндров и турбонаддувом. Двигатель обеспечивает 345 л. мощности и 500 Нм крутящего момента. Вместе с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и технологией мягкого гибрида M Hybrid Boost с 48-вольтовым стартер-генератором, этот силовой агрегат делают e-Skyactiv G 3.3 самым мощным серийным двигателем в истории Mazda.

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Экстерьер

В стремлении добиться пропорций, создающих ощущение движения, дизайнеры Mazda тщательно проанализировали расположение основных агрегатов и размещение пассажиров в салоне. Результатом стал динамический визуальный образ с длинным капотом и сдвинутым поближе к задней оси салоном. Такие пропорции придают Mazda CX–90 внятное присутствие, даже когда автомобиль стоит.

Визуальное восприятие динамического дизайна Mazda CX–90 отмечает окраску переднего и заднего бамперов с колесными арками в цвет кузова, а также хромированную отделку боковых надписей и оконных молдингов. Декоративная хромированная отделка нижней части заднего бампера акцентирует на ширине кузова и придает виду стилистического совершенства.

В дополнение к уже знакомым цветам Soul Red Crystal и Machine Grey палитра Takuminuri для CX–90 расширилась двумя новыми — Rhodium White и Artisan Red, отмечающими изящно динамичную форму флагманского внедорожника Mazda.

Mazda CX–90 оснащена большой панорамной крышей, легкосплавными дисками диаметром 21 дюйм.

Интерьер

Широкая приборная панель и боковые жалюзи климатической системы, входящие в обшивку двери, образуют богатое глубиной пространство. Центральная консоль имеет мощный вид и оптимизированную форму, пролегая вдоль салона к задним сиденьям, чтобы продемонстрировать его структурную целостность и акцентирует продольное расположение силового агрегата. Задняя часть консоли оборудована USB-портом и блоком управления климат-контролем для удобства пассажиров на задних сиденьях. Следовательно, консоль заднего сиденья также приобрела более интегрированную форму, получив металлическую отделку, которая гармонизирует с обшивкой двери для создания единого внутреннего пространства.

В Mazda CX–90 легко пользоваться смартфоном и планшетом – для прослушивания музыки, просмотра фильмов и т.д. Расширенная поддержка внешних устройств реализована, в частности, добавлением порта USB Type-C.

Смелое использование коричневого цвета создает ощущение роскоши благодаря высококачественной коже Nappa.

Мультимедиа

Система персонализации водителя Mazda Driver Personalization System предназначена для усиления ощущения единства водителя с автомобилем и его безопасного и комфортного вождения. Система автоматически распознает водителя за лицом и мгновенно настроит автомобиль в соответствии с его личными предпочтениями. Она имеет три функции: автоматическая регулировка положения водителя за рулем; автоматическое восстановление настроек; помощь при входе/выходе. Благодаря своему функционалу Mazda Driver Personalization System обеспечивает водителям любого роста и телосложения идеальное размещение за рулем для непревзойденного удовольствия от вождения.

На передней панели CX-90 расположены три основных дисплея интерфейса HMI, каждый с определенным функционалом и возможностями отображения контента. Проекционный дисплей Active Driving непосредственно перед водителем предоставляет всю необходимую для управления информацию от текущей скорости и дорожных знаков до указаний навигационной системы. На приборной панели эта информация отображается в расширенном формате с добавлением предупреждений о техническом состоянии автомобиля. На центральном дисплее – информация, предназначенная и для пассажиров тоже. Дисплеи цифровой приборной панели и информационно-развлекательной системы имеют диагональ 12,3 дюйма.

Mazda CX-90 в комплектациях PREMIUM-LINE и PREMIUM-SPORT оснащена аудиосистемой Bose с 12 динамиками. Система выводит инженерный подход Bose BassMatch на новый уровень, обеспечивая мощное звучание с глубоким низкочастотным эффектом.

Беспроводной Apple CarPlay® и проводной Android Auto™, а также беспроводная зарядка для смартфонов входят в стандартное оборудование всех комплектаций.



Силовые агрегаты

Mazda CX-90 оснащена новейшим рядным шестицилиндровым бензиновым двигателем e-Skyactiv G с турбонаддувом. Двигатель имеет продольное расположение, которое в сочетании с конструктивными особенностями масштабируемой платформы Mazda Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture позволяет уверенно ускоряться в различных дорожных ситуациях и получать неизменное удовольствие от вождения.

В отличие от предыдущей версии турбодвигателя Skyactiv G объемом 2,5 л с небольшим турбокомпрессором, 3,3-литровый вариант отличается улучшенными показателями крутящего момента на низких и средних оборотах. Со своей стороны это позволило установить турбину большего диаметра для усиления мощности двигателя. Увеличенный объем всасываемого воздуха в сочетании с большим рабочим объемом двигателя и более производительным турбонагнетателем позволили улучшить исходные показатели и расширить рабочую зону цикла Миллера, по которому работает двигатель. Как результат – мощное ускорение от холостых до самых высоких оборотов. А более высокая степень сжатия нового двигателя способствует экономии топлива.

Управление

Новая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, высокопроизводительный полный привод i-ACTIV и система помощи вождению Mi-Drive с четырьмя режимами вождения делают управление Mazda CX-90 более ярким, более безопасным и комфортным. Это одинаково удобно как для городского и загородного вождения по асфальтированным дорогам, так и для поездок по бездорожью. Кроме того, предусмотрена возможность буксировки прицепа, оснащенного тормозами весом до 2500 кг.

Безопасность

Философия Mazda Proactive Safety направлена на то, чтобы помочь избежать опасности и снизить риск несчастных случаев, вместо того чтобы требовать от водителя мгновенной реакции, когда ситуация уже критическая. В дополнение к улучшенной обзорности, Mazda CX–90 использует усовершенствованные технологии проактивной безопасности, чтобы снизить риск аварий и уменьшить их последствия не только для водителя и всех пассажиров в салоне, но и для пешеходов.

Широкий спектр передовых систем помощи водителю i-Activsense – залог безопасности на самом высоком уровне. Совершенно новый Mazda CX-60 получил самую высокую оценку в пять звезд безопасности от Euro NCAP. Ведь автомобиль оснащен набором таких систем активной безопасности i-Activsense: система контроля «слепых зон» с функцией предупреждения при движении назад об обнаружении двигающихся в поперечном направлении автомобилей (ВSM + RCTA), система контроля внимания водителя (DAA) и система предупреждения об усталости водителя (DM), система предупреждения о выезде из полосы движения и система контроля положения авто по дорожной разметке (LDWS+LKA), система безопасного торможения с функцией обнаружения велосипедистов и функцией обнаружения пешеходов в темное время суток (SBS) и система предупреждения и автоматического торможение при движении назад и при обнаружении автомобилей, двигающихся в поперечном направлении (SBS RS) и другие.

На Mazda CX-90 присутствуют и новейшие технологии, такие как: система кругового обзора See-Through View следующего поколения с расширенным полем обзора на низких скоростях; помощник спуска по склонам Hill Descent Control (HDC)*; усовершенствованный адаптивный круиз-контроль (i-ACC).

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Габариты и багажник

Mazda CX-90 имеет длину 5120 мм, ширину 1994 мм, высоту 1775 мм, а колесная база составляет 3120 мм.

Ширина салона Mazda CX-90 на уровне передних сидений 1504 мм, на уровне задних сидений 1476 мм и на уровне задних сидений 3-го ряда 1353 мм.

Объем багажника составляет 257 л и 608 л со сложенным третьим рядом, и может увеличиваться до 2025 л при сложенных сиденьях второго и третьего рядов, при загрузке к потолку.

Комплектации

Mazda CX-90 предлагается в двух комплектациях PREMIUM-LINE, а также версии PREMIUM-SPORT.

Эти две комплектации имеют одинаково широкий набор опций с новым бензиновым двигателем с турбонаддувом, 3,3 л мощностью 345 л.с., полным приводом и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Уникальными опциями интерьера комплектации PREMIUM-SPORT (вдобавок ко всем опциям PREMIUM-LINE) является эксклюзивная кожа Nappa медового цвета, комбинированная искусственной, в отличие от комплектации PREMIUM-LINE, имеющая эксклюзивную кожу Nappa черного цвета комбинированную искусственной. Также комплектация PREMIUM-SPORT имеет 6 посадочных мест, а не 7 мест, за счет того, что второй ряд сидений оснащен двумя капитанскими креслами, которые разделены консолью между ними и оснащены USB-портом и двумя подстаканниками.

Цены стартуют с 2498400 грн. в комплектацию PREMIUM-LINE.