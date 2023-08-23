Японский автомобиль разрабатывается в партнерстве с китайской компанией. И не это шутка!

Флагманский седан Mazda 6 доживает последние дни, а в Америке его уже перестали продавать. Но недавно японский автомобильный журнал сообщил, что преемник Mazda 6 сейчас разрабатывается. Что об этом известно?

Кстати говоря Mazda прекращает выпуск CX-9

Среднеразмерный седан Mazda 6 – это отпрыск модели Atenza, которая впервые в Японии появилась в 2002 году. Далее четырехдверные седаны выпускались под индексом 626 или названием Capella. И только в начале этого столетия стала "шестеркой".

Однако некоторые эксперты считают, что четвертая Mazda6 может никогда не появиться, ведь сегмент легковых авто постепенно исчезает в пользу кроссоверов и внедорожников.

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Впрочем, канал Halo oto на YouTube раскопал свежую информацию о Mazda 6, подтверждаемую виртуальным дизайном. Слухи о следующей Mazda6 спровоцированы публикацией японского автомобильного журнала о том, что преемник находится в стадии разработки – причем в сотрудничестве с китайским автопроизводителем Changan Automobile.

Согласно слухам, компании объединились для разработки двух новых моделей – одна из них будет следующей Mazda6, возможно с гибридным приводом или плагин-гибридом.

Что ж, это было бы удивительным – небольшой автопроизводитель пытается победить тенденцию увеличения спроса на SUV и пикапы.