Производство автомобиля подошло к концу. Вместо него будет предлагаться Mazda CX-90

Mazda зачищает модельный ряд – в отставку отправляется большой (в рамках модельного ряда японской компании) кроссовер CX-9. Североамериканское отделение компании сообщило о прекращении его производства, ведь именно в США приходилось 85% продаж этой модели.

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CX-9 еще доступен в США, но до тех пор, пока не будут распроданы запасы на складах и дилерских площадках. Ожидается, что CX-9 оставит другой крупный рынок – австралийский.

Смена CX-9 вышла в этом году: Mazda представила CX-90, он дебютировал в США. Интересно, что куда более современная модель не намного дороже: если базовый CX-9 с 2,5-литровым мотором и 6-ступенчатым «автоматом» стоит в США 38 750 долларов, то цена CX-90 с 3,3-литровым мотором и 8 -ступенчатым автоматом – всего 39 595 долларов. Очевидно, что многие заинтересованные в большом кроссовере Mazda предпочтут более современную модель.