Шпионы только что заметили новую Mazda CX-80 во время тестирования в Европе, где ее выпуск запланирован в конце этого года.

В густом камуфляже трудно различить детали нового кроссовера с трехрядными сиденьями. Однако нельзя отрицать схожесть с другими моделями в линейке автопроизводителя.

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CX-80 – это, по сути, трехрядная версия Mazda CX-60, использующая ту же заднеприводную платформу. Из того, что мы можем сказать, колесная база немного длиннее, а окно между стойками больше, чем у CX-80. Профиль выглядит очень похожим на Mazda CX-70, имеет такой же стиль передней части, что и другие внедорожники Mazda. Но издали камуфляж выглядит как новый Rolls Royce Spectre.

Выпущенный в прошлом году CX-60 дебютировал с 2,5-литровым бензиновым двигателем в сочетании с электродвигателем, обеспечивающим общую мощность 323 лошадиные силы. Дополнительные силовые агрегаты включают в себя 3,3-литровый рядный шестицилиндровый дизельный двигатель мощностью 251 лошадиную силу и австралийский гибридный вариант с 3,3-литровым рядным шестицилиндровым бензиновым двигателем и системой мягкого гибрида 48 В.

Официальная дата CX-80 еще не установлена. Однако, автопроизводитель подтвердил, что он будет продаваться в Европе, а также Японии. Нет информации о том, будет ли он предлагаться в Северной Америке, где уже есть Mazda CX-90, которая, по сути, очень похож на автомобиль.

В последнее время Mazda активно развивается, выпустив серию новых продуктов. В дополнение к новым крупным внедорожникам, на 2025 год планируется новый CX-5, который может иметь гибридную силовую установку. Кроме того, ведутся разговоры о новом спортивном автомобиле с роторным двигателем, который будет использовать гибридную установку, совмещая роторный двигатель с аккумулятором и несколькими электродвигателями. Ничего не подтверждено, но в прошлом месяце мы видели патент на новый автомобиль.