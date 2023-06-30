Шпигуни щойно помітили нову Mazda CX-80 під час тестування в Європі, де її випуск запланований наприкінці цього року.

У густому камуфляжі важко розрізнити деталі нового кросовера з трирядними сидіннями. Однак не можна заперечувати схожість з іншими моделями в лінійці автовиробника.

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CX-80 — це, по суті, трирядна версія Mazda CX-60, яка використовує ту саму задньопривідну платформу. З того, що ми можемо сказати, колісна база трохи довша, а вікно між стійками більше, ніж у CX-80. Профіль виглядає дуже схожим на Mazda CX-70, має той самий стиль передньої частини, що й інші позашляховики Mazda. Але здалеку камуфляж виглядає як новий Rolls Royce Spectre.

Випущений минулого року CX-60 дебютував з 2,5-літровим бензиновим двигуном у поєднанні з електродвигуном, що забезпечує загальну потужність 323 кінські сили. Додаткові силові агрегати включають 3,3-літровий рядний шестициліндровий дизельний двигун потужністю 251 кінську силу та австралійський гібридний варіант із 3,3-літровим рядним шестициліндровим бензиновим двигуном і системою м’якого гібриду 48 В.

Офіційна дата для CX-80 ще не встановлена. Однак, автовиробник підтвердив, що він буде продаватися в Європі, а також Японії. Немає інформації про те, чи буде він пропонуватися в Північній Америці, де уже є Mazda CX-90, яка, по суті, є дуже схожим автомобілем.

Останнім часом компанія Mazda активно розвивається, випустивши серію нових продуктів. На додаток до нових великих позашляховиків, на 2025 рік планується новий CX-5, який може мати гібридну силову установку. Крім того, ведуться розмови про новий спортивний автомобіль з роторним двигуном, який використовуватиме гібридну установку, поєднуючи роторний двигун з акумулятором і кількома електродвигунами. Нічого не підтверджено, але минулого місяця ми бачили патент на новий автомобіль.