Новинка трохи більша за CX-5, але менша за CX-9.

З середини червня 2023 року в українських автосалонах Mazda можна придбати CX-60 – першу модель японського виробника на задньопривідній платформі з поздовжнім розташуванням двигуна. Прийом замовлень на неї вже розпочався. Mazda CX-60 має на вибір два бензинових двигуни на 192 та 284 к.с, хоча в інших країнах також доступні дизель та 327-сильний плагін-гібрид.

Також цікаво ціни та комплектації на CX-60 в Україні оприлюднили ще взимку

Автомобіль створений у традиційній для сучасних Mazda стилістиці, однак має кілька важливих відмінностей від інших кросоверів бренду – наприклад, у формі фар та переднього бамперу. В профіль машина має більш атлетичну форму зі зменшеними звисами спереду і ззаду.

Салон спроєктований за стандартами преміум-брендів та виготовлений з дорогих матеріалів, містить сучасні мультимедійні рішення. У всіх комплектаціях – повністю цифровий дисплей панелі приладів. Окрім того, CX-60 за обличчям може впізнавати водія та налаштовувати під нього ряд параметрів – від форми крісла до налаштувань клімат-контролю та аудіосистеми. Бездротовий Apple CarPlay і дротовий Android Auto, а також бездротова зарядка для смартфонів входять у стандартне обладнання всіх комплектацій.

На вибір українцям пропонують два бензинові двигуни: відомий за іншими моделями 4-циліндровий Skyactiv-G об’ємом 2,5 л, потужністю 192 к.с. з прямим впорскуванням пального або новий 6-циліндровий турбований Skyactiv-G MHEV об’ємом 3,3 л (284 к. с.) – найпотужніший двигун Mazda за всю історію бренду. Він забезпечує розгін від 0 до 100 км/год лише 6,9 с, а максимальна швидкість обмежена електронікою до 219 км/год. Обидва мотори працюють з новою 8-ступеневою автоматичною коробкою передач та системою повного приводу Mazda i-Activ AWD.

Найдоступніша Mazda CX-60 з 2,5-літровим двигуном та в комплектації Exclusive-Line коштує від 1 796 400 грн ($48 500), з 3,3-літровим мотором у тій же версії – 2 052 000 грн ($55 500). Топова версія з найпотужнішим двигуном оцінена у 2 322 000 грн ($62 750).