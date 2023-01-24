Офіційні дилери Mazda в Україні вже розпочали прийом замовлень на новий флагман Mazda - Mazda CX-60.

Абсолютно нова Mazda CX-60 розширює модельний ряд кросоверів Mazda. Це перша з двох великорозмірних моделей сімейства Large Product Group на новій платформі, які будуть представлені в Україні протягом 2023 року.

Цей преміальний кросовер став флагманом Mazda та уособлює все те, що компанія вкладала у власну ДНК протягом попередніх 100 років.

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Екстер’єр

Хоча дизайн позашляховика традиційний для останніх моделей Mazda, новинка відрізняється перш за все силуетом фар. На відміну від попередніх моделей, на Mazda CX-60 — вертикально розташовані лампи та L-подібний світловий підпис для створення нового виразу, що передає силу позашляховика.



Подальша еволюція технології фарбування Mazda Takuminuri дозволила створити новий колір Rhodium White. Він доповнив Soul Red Crystal і Machine Gray у якості третього фірмового кольору Mazda.

Загалом для екстер’єру доступні сім кольорів без жодних доплат: чорний Jet Black, синій Deep Crystal Blue, сріблястий Sonic Silver, бежевий Platinum Quartz, білий Rhodium White, сірий Machine Gray та червоний Soul Red Crystal.



Також новий кросовер Mazda CX-60 оснащений легкосплавними дисками діаметром 20 дюймів.

Інтер’єр

Центральна консоль немов пронизує салон спереду назад. Широка приладова панель має безперервні лінії, які проходять через бічні вентиляційні отвори в обшивку дверей, підсилюючи відчуття простору салону.

Висота нового сидіння налаштовується без зміни пози, кермо регулюється за нахилом у діапазоні 45 мм та за вильотом у діапазоні 70 мм.



Дизайнери Mazda вибрали високоякісні матеріали, щоб створити спокійну, елегантну і витончену атмосферу салону, у якому кожен елемент має своє призначення. Тут немає нічого зайвого.

Результат – вишуканий салон преміум-класу, оздоблений високоякісними матеріалами, в якому комфортно почуваються як водій, так і пасажири.

Персоналізація та мультимедія

Mazda CX-60 є уособленням технологій, орієнтованих на людину. Вони були переосмислені та вдосконалені, аби покращити досвід водіння Jinba-Ittai та найліпше задовольняти індивідуальні потреби водія.



Революційна система персоналізації Mazda Driver Personalisation System автоматично розпізнає водія за обличчям і миттєво налаштує автомобіль відповідно до його особистих переваг. Це стосується не тільки положення сидіння, керма, дзеркал та проекційного дисплея, а навіть налаштувань клімат-контролю та аудіосистеми.





Людино-машинний інтерфейс HMI утворюють TFT-LCD панель приладів водія, проекційний дисплей і 12,3-дюймовий екран нової мультимедійної системи MZD Connect.



Mazda CX-60 отримала вдосконалену версію акустичної системи Mazda Harmonic Acoustics — першу в історії справжню автомобільну аудіосистему. А для топових комплектацій пропонується аудіосистема Bose®* з 12 динаміками з цифровою обробкою сигналу SoundStage і технологіями BassMatch, Centrepoint 2 Surround та Audio Pilot 2 Noise Compensation.



Бездротовий Apple CarPlay® і дротовий Android Auto™, а також бездротова зарядка для смартфонів входять у стандартне обладнання всіх комплектацій.

Також цікаво Mazda представила кросовер з витратою пального 1 л на 100 км

Силові агрегати

Лінійка силових агрегатів складається з двох бензинових двигунів:

4-циліндровий Skyactiv-G об’ємом 2,5 л., потужністю 192 к. с із прямим впорскуванням пального

новий 6-циліндровий турбований Skyactiv-G MHEV об’ємом 3,3 л. (284 к. с.) – найпотужніший двигун Mazda за всю історію бренду.

Новий шестициліндровий двигун Skyactiv-G 3.3 оснащений системою м’якого гібрида MHEV із використанням 48-вольтового стартер-генератора M Hybrid Boost та системою I-Stop.

Завдяки M Hybrid Boost, новий двигун Mazda поєднує високу потужність із відмінною економією пального та низьким рівнем викидів. Динаміка: розгін від 0 до 100 км/год лише 6,9 с., а максимальна швидкість сягає 219 км/год (обмежена електронікою).

Керування

Для обох силових установок запропонована трансмісія з новою 8-ступеневою автоматичною коробкою передач і системою повного привода Mazda i-Activ AWD.



Концепція повного приводу Mazda CX-60 полягає в тому, що система зберігає нейтральні характеристики проходження поворотів, властиві задньоприводним автомобілям, та водночас додає стабільність повного приводу.



Система Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) пропонує на вибір чотири їздові режими — звичайний, спортивний, для руху бездоріжжям та буксирувальний, що забезпечує оптимальний контроль та задоволення від водіння за будь-якого сценарію та обраного маршруту.

Абсолютно нова Mazda CX-60 базується на новій масштабованій архітектурі Skyactiv Multi-Solution від Mazda з поздовжнім розташуванням силового агрегату. Її творці керувалися орієнтованим на людину підходом задля забезпечення чудової динаміки водіння.

Оптимізована жорсткість кузова гарантує водієві реакції без затримок, сидіння створюють комфорт для пасажирів за будь-яких дорожніх умов, а вдосконалена підвіска надає виняткове відчуття автомобіля. Унікальна технологія контролю руху зменшує крени на поворотах, стабілізуючи автомобіль на високих швидкостях та підвищуючи впевненість водія.

Безпека

Mazda CX-60 отримав найвищу оцінку в п’ять зірок безпеки від Euro NCAP. Рейтинг базується на результатах незалежних суворих краш-тестів і ретельного аналізу систем допомоги водієві, пасивної безпеки та передових технологій активної безпеки.

На Mazda CX-60 дебютують декілька нових технологій. Це система кругового огляду See-Through View наступного покоління з розширеним полем огляду на низьких швидкостях; помічник спуску схилами Hill Descent Control (HDC); вдосконалений адаптивний круїз-контроль (i-ACC).

Автомобіль оснащено набором інших систем активної безпеки i-Activsense: контролю «сліпих зон» з функцією попередження при русі назад про виявлення автомобілів, що рухаються у поперечному напрямку (ВSM + RCTA), контролю уваги водія (DAA) та попередження про втому водія (DM), попередження про виїзд з полоси руху та контролю положення авто щодо дорожньої розмітки (LDWS+LKA), безпечного гальмування з функцією виявлення велосипедистів та функцією виявлення пішоходів у темний час доби (SBS), попередження та автоматичного гальмування при русі назад й при виявленні автомобілів, які рухаються у поперечному напрямку (SBS RS) та інші.

Габарити та багажник

Mazda CX-60 має довжину 4745 мм, ширину 1890 мм, висоту 1680 мм, а колісна база становить 2870 мм



Ширина салону Mazda CX-60 на рівні плечей становить 1504 мм на передніх сидіннях (на 44 мм більше, ніж у CX-5) та 1441 мм — на задніх (на 50 мм більше, ніж у CX-5).



Об’єм багажника становить 570 л та може збільшуватися до 1148 л при складених задніх сидіннях і до 1726 л при завантаженні до стелі.

Комплектації

Mazda CX-60 пропонується у трьох комплектаціях: стартова EXCLUSIVE-LINE, а також дві топ-версії PREMIUM-LINE та PREMIUM-SPORT.

У комплектації EXCLUSIVE-LINE на вибір пропонується 2 версії: з бензиновим двигуном – 2,5 л. потужністю 192 к. с. та бензиновим двигуном 3,3 л. потужністю 284 к. с., обидва двигуни доступні з повним приводом та 8-ступеневою автоматичною трансмісією.

Стартова комплектація EXCLUSIVE-LINE має широкий набір опцій, що входять в стандартне обладнання починаючи з LED фар, легкосплавних 20-тидюймових дисків сріблястого кольору, 12'3 дюймового екрану мультимедійної системи та кольорового повністю цифрового рідкокристалічного дисплея щитка приборів, проекційного дисплея на лобове скло, двозонного клімат-контролю, круїз-контролю, системи Mi-Drive до набору систем активної безпеки i аудіо системи на 8 динаміків.

Комплектація PREMIUM-LINE доступна з бензиновим двигуном – 2,5 л. потужністю 192 к. с., повним приводом та 8-миступеневою автоматичною трансмісією. Додатково до всіх опцій попередньої комплектації, в стандартне обладнання PREMIUM-LINE входить світлодіодна система адаптивного освітлення (ALH), електричний привод дверей багажника HANDS FREE, панорамний сонячний люк та повний набір систем активної безпеки і-Activsense, а також адаптивний круїз-контроль та система кругового огляду 360 з функцією SEE-THROUGH VIEW. В стандартне обладнання також входить преміальна аудіо система BOSE на 12 динаміків.

Комплектація PREMIUM-SPORT доступна з новим бензиновим двигуном 3,3 л потужністю 284 к.с., повним приводом та 8-миступеневою автоматичною трансмісією. Унікальними опціями екстер’єру комплектації PREMIUM-SPORT (на додачу до всіх опцій PREMIUM-LINE) є зовнішні дзеркала чорного кольору, колісні арки у колір кузова, фірмове крило передньої решітки кольору темний хром, 20-тидюймові легкосплавні диски чорного кольору.

Старт продажів абсолютно нового кросовера Mazda CX-60 очікується в червні 2023 року. Ціни стартують з 1 862 900 грн. на в комплектації EXCLUSIVE-LINE.