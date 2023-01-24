Официальные дилеры Mazda в Украине уже начали прием заказов на новый флагман Mazda - Mazda CX-60.

Совершенно новая Mazda CX-60 расширяет модельный ряд кроссоверов Mazda. Это первая из двух крупноразмерных моделей семейства Large Product Group на новой платформе, которая будет представлена в Украине в течение 2023 года.

Этот премиальный кроссовер стал флагманом Mazda и олицетворяет все то, что компания вкладывала в свою ДНК в течение предыдущих 100 лет.

Также интересно появились первые изображения нового кроссовера Mazda CX-90

Экстерьер

Хотя дизайн внедорожника традиционный для последних моделей Mazda, новинка отличается прежде всего силуэтом фар. В отличие от предыдущих моделей, на Mazda CX-60 вертикально расположены лампы и L-образная световая подпись для создания нового выражения, передающего силу внедорожника.



Последующая эволюция технологии покраски Mazda Takuminuri позволила создать новый цвет Rhodium White. Он дополнил Soul Red Crystal и Machine Gray в качестве третьего фирменного цвета Mazda.

В общем для экстерьера доступны семь цветов без доплат: черный Jet Black, синий Deep Crystal Blue, серебристый Sonic Silver, бежевый Platinum Quartz, белый Rhodium White, серый Machine Gray и красный Soul Red Crystal.



Также новый кроссовер Mazda CX-60 оснащен легкосплавными дисками диаметром 20 дюймов.

Интерьер

Центральная консоль словно пронизывает салон спереди назад. Широкая приборная панель имеет непрерывные линии, проходящие через боковые вентиляционные проемы в обшивку двери, усиливая чувство простора салона.

Высота нового сиденья настраивается без изменения позы, руль регулируется по наклону в диапазоне 45 мм и вылету в диапазоне 70 мм.



Дизайнеры Mazda выбрали высококачественные материалы, чтобы создать спокойную, элегантную и утонченную атмосферу салона, в котором каждый элемент имеет свое предназначение. Здесь нет ничего лишнего.

Результат – изысканный салон премиум-класса, украшенный высококачественными материалами, в котором комфортно чувствуют себя как водитель, так и пассажиры.

Персонализация и мультимедиа

Mazda CX-60 является олицетворением технологий, ориентированных на человека. Они были переосмыслены и усовершенствованы, чтобы улучшить опыт вождения Jinba-Ittai и лучше удовлетворять индивидуальные потребности водителя.



Революционная система персонализации Mazda Driver Personalisation System автоматически распознает водителя по лицу и мгновенно настроит автомобиль в соответствии с его личными предпочтениями. Это касается не только положения сиденья, руля, зеркал и проекционного дисплея, а также настроек климат-контроля и аудиосистемы.





Человеко-машинный интерфейс HMI образуют TFT-LCD панель водительских приборов, проекционный дисплей и 12,3-дюймовый экран новой мультимедийной системы MZD Connect.



Mazda CX-60 получила усовершенствованную версию акустической системы Mazda Harmonic Acoustics – первую в истории настоящую автомобильную аудиосистему. Для топовых комплектаций предлагается аудиосистема Bose®* с 12 динамиками с цифровой обработкой сигнала SoundStage и технологиями BassMatch, Centrepoint 2 Surround и Audio Pilot 2 Noise Compensation.



Беспроводной Apple CarPlay и проводной Android Autо, а также беспроводная зарядка для смартфонов входят в стандартное оборудование всех комплектаций.

Также интересно Mazda представила кроссовер с расходом топлива 1 л на 100 км

Силовые агрегаты

Линейка силовых агрегатов состоит из двух бензиновых двигателей:

4-цилиндровый Skyactiv-G объемом 2,5 л., мощностью 192 л.с. с прямым впрыском топлива

новый 6-цилиндровый турбированный Skyactiv-G MHEV объемом 3,3 л. (284 л. с.) – самый мощный двигатель Mazda за всю историю бренда.

Новый шестицилиндровый двигатель Skyactiv-G 3.3 оснащен системой мягкого гибрида MHEV с использованием 48-вольтового стартера-генератора M Hybrid Boost и системой I-Stop.

Благодаря M Hybrid Boost, новый двигатель Mazda сочетает в себе высокую мощность с отличной экономией топлива и низким уровнем выбросов. Динамика: разгон от 0 до 100 км/ч всего 6,9 с., а максимальная скорость достигает 219 км/ч (ограничена электроникой).

Управление

Для обеих силовых установок предлагается трансмиссия с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода Mazda i-Activ AWD.



Концепция полного привода Mazda CX-60 заключается в том, что система сохраняет нейтральные характеристики прохождения поворотов, свойственные заднеприводным автомобилям, при этом добавляет стабильность полного привода.



Система Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) предлагает на выбор четыре ездовых режима – обычный, спортивный, для движения по бездорожью и буксировочный, что обеспечивает оптимальный контроль и удовольствие от вождения при любом сценарии и выбранном маршруте.

Совершенно новая Mazda CX-60 базируется на новой масштабируемой архитектуре Skyactiv Multi-Solution от Mazda с продольным расположением силового агрегата. Ее создатели руководствовались ориентированным на человека подходом для обеспечения превосходной динамики вождения.

Оптимизированная жесткость кузова гарантирует водителю реакции без задержек, сиденья создают комфорт для пассажиров при любых дорожных условиях, а усовершенствованная подвеска придает исключительное ощущение автомобиля. Уникальная технология контроля движения уменьшает крены на поворотах, стабилизируя автомобиль на высоких скоростях и повышая уверенность водителя.

Безопасность

Mazda CX-60 получил самую высокую оценку в пять звезд безопасности от Euro NCAP. Рейтинг основан на результатах независимых строгих краш-тестов и тщательного анализа систем помощи водителю, пассивной безопасности и передовых технологий активной безопасности.

На Mazda CX-60 дебютируют несколько новых технологий. Это система кругового обзора See-Through View следующего поколения с расширенным полем обзора на низких скоростях; помощник спуска по склонам Hill Descent Control (HDC); усовершенствованный адаптивный круиз-контроль (i-ACC).

Автомобиль оснащен набором других систем активной безопасности i-Activsense: контроля «слепых зон» с функцией предупреждения при движении назад об обнаружении движущихся в поперечном направлении автомобилей (ВSM + RCTA), контроля внимания водителя (DAA) и предупреждения об усталости водителя (DM), предупреждение о выезде из полосы движения и контроля положения авто относительно дорожной разметки (LDWS+LKA), безопасного торможения с функцией обнаружения велосипедистов и функцией обнаружения пешеходов в темное время суток (SBS), предупреждения и автоматического торможения при движении назад и обнаружении автомобилей, двигающиеся в поперечном направлении (SBS RS) и другими.

Габариты и багажник

Mazda CX-60 имеет длину 4745 мм, ширину 1890 мм, высоту 1680 мм, а колесная база составляет 2870 мм.



Ширина салона Mazda CX-60 на уровне плеч составляет 1504 мм на передних сиденьях (на 44 мм больше, чем у CX-5) и 1441 мм – на задних (на 50 мм больше, чем у CX-5).



Объем багажника составляет 570 л и может увеличиваться до 1148 л при сложенных задних сиденьях и до 1726 л при погрузке к потолку.

Комплектации

Mazda CX-60 предлагается в трех комплектациях: стартовая EXCLUSIVE-LINE, а также две топ-версии PREMIUM-LINE и PREMIUM-SPORT.

В комплектации EXCLUSIVE-LINE на выбор предлагается две версии: с бензиновым двигателем – 2,5 л. мощностью 192 л. и бензиновым двигателем 3,3л. мощностью 284 л. с., оба двигателя доступны с полным приводом и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Стартовая комплектация EXCLUSIVE-LINE имеет широкий набор опций, входящих в стандартное оборудование начиная с LED фар, легкосплавных 20-тидюймовых дисков серебристого цвета, 12'3 дюймового экрана мультимедийной системы и цветного полностью цифрового жидкокристаллического дисплея щитка приборов. двухзонного климат-контроля, круиз-контроля, системы Mi-Drive в набор систем активной безопасности и аудио системы на 8 динамиков.

Комплектация PREMIUM-LINE доступна с бензиновым двигателем – 2,5л. мощностью 192 л. с., полным приводом и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Дополнительно ко всем опциям предварительной комплектации, в стандартное оборудование PREMIUM-LINE входит светодиодная система адаптивного освещения (ALH), электрический привод дверей багажника HANDS FREE, панорамный солнечный люк и полный набор систем активной безопасности и-Activsense, а также адаптивный круиз-контроль и система кругового обзора 360 с функцией SEE-THROUGH VIEW. В стандартное оборудование также входит премиальная аудиосистема BOSE на 12 динамиков.

Комплектация PREMIUM-SPORT доступна с новым бензиновым двигателем 3,3 л мощностью 284 л.с., полным приводом и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Уникальными опциями экстерьера комплектации PREMIUM-SPORT (вдобавок ко всем опциям PREMIUM-LINE) являются внешние зеркала черного цвета, колесные арки в цвет кузова, фирменное крыло передней цветной решетки темный хром, 20-тидюймовые легкосплавные диски черного цвета.

Старт продаж совершенно нового кроссовера Mazda CX-60 ожидается в июне 2023 года. Цены стартуют с 1862900 грн. в комплектации EXCLUSIVE-LINE.