Mazda представила гібридний кросовер з роторним двигуном, який здатен проїхати на одному літрі пального 100 кілометрів.

Mazda не випускала автомобілі з роторним двигуном з 2012 року, коли з конвеєра зійшов останній екземпляр RX-8. Тепер роторно-поршневий мотор повертається, щоправда, у складі гібридної установки.

Читайте також: Mazda продала свої російські активи за 1 євро

У Брюсселі відбулася прем’єра MX-30 e-Skyactiv R-EV – гібрида, у якого роторний двигун генерує енергію для заряджання 17,5-кіловатної батареї, яка, своєю чергою, живить електромотор. На чистій електриці автомобіль проїжджає 85 кілометрів, а загальний запас ходу складає 600 кілометрів. Заявлено витрату пального 1 л/100 км.

У роторного двигуна є як переваги, так і недоліки, причому останні стали причиною того, що автовиробники відмовилися від виробництва автомобілів з таким двигуном. Серед плюсів – компактний розмір і потужність, а мінуси – витрата пального, підвищена токсичність відпрацьованих газів та недовговічність.

Mazda випускала автомобілі з роторним мотором довше за інших – останньою моделлю став спорткар RX-8, знятий з виробництва понад десять років тому. Він комплектувався 1,3-літровим двосекційним роторним двигуном, який свого часу навіть визнано «Двигуном року» в Японії. Однак до середини нульових з’ясувалося, що агрегат неможливо адаптувати під екологічний стандарт Євро-5, тому RX-8 пішла на спокій разом з ним. З того часу періодично з’являлися чутки про відновлення серійного випуску роторного мотора, і у 2019 році вони нарешті були офіційно підтверджені.

Mazda інтегрувала 830-кубовий роторний мотор на 75 к.с. у бензоелектричну установку моделі MX-30. Це дозволило вирішити відразу кілька проблем: по-перше, збільшити ресурс двигуна, оскільки MX-30 переважно їде на електротязі, а по-друге, знизити витрату пального до 1 літра на 100 кілометрів. Для того, щоб автомобіль став більш доброзичливим до навколишнього середовища, була застосована система регенерації відпрацьованих газів і фільтр сажі.

За даними автовиробника, MX-30 e-Skyactiv R-EV зі 170-сильною гібридною установкою розганяється з місця до 100 км/год за 9,1 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 140 км/год.