Mazda представила гибридный кроссовер с роторным двигателем, способным проехать на одном литре горючего 100 километров.

Mazda не выпускала автомобили с роторным двигателем с 2012 года, когда с конвейера сошел последний экземпляр RX-8. Теперь роторно-поршневой мотор возвращается, правда, в составе гибридной установки.

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В Брюсселе состоялась премьера MX-30 e-Skyactiv R-EV – гибрида, у которого роторный двигатель генерирует энергию для подзарядки 17,5-киловаттной батареи, которая, в свою очередь, питает электромотор. На чистом электричестве автомобиль проезжает 85 км, а общий запас хода составляет 600 км. Заявлен расход горючего 1 л/100 км.

У роторного двигателя есть как преимущества, так и недостатки, причем последние стали причиной того, что автопроизводители отказались от производства автомобилей с таким двигателем. Среди плюсов – компактный размер и мощность, а минусы – расход горючего, повышенная токсичность отработавших газов и недолговечность.

Mazda выпускала автомобили с роторным мотором длиннее других – последней моделью стал спорткар RX-8, снятый с производства более десяти лет назад. Он комплектовался 1,3-литровым двухсекционным роторным двигателем, который в свое время даже признан «Двигателем года» в Японии. Однако к середине нулевых выяснилось, что агрегат невозможно адаптировать под экологичный стандарт Евро-5, поэтому RX-8 ушла на покой вместе с ним. С тех пор периодически появлялись слухи о возобновлении серийного выпуска роторного мотора, и в 2019 году они были официально подтверждены.

Mazda интегрировала 830-кубовый роторный мотор на 75 л. в бензоэлектрическую установку MX-30. Это позволило решить сразу несколько проблем: во-первых, увеличить ресурс двигателя, поскольку MX-30 преимущественно едет на электротяге, а во-вторых, снизить расход топлива до 1 литра на 100 километров. Для того чтобы автомобиль стал более дружелюбным к окружающей среде, была применена система регенерации отработавших газов и сажий фильтр.

По данным автопроизводителя, MX-30 e-Skyactiv R-EV со 170-сильной гибридной установкой разгоняется с места до 100 км/ч за 9,1 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 140 км/ч.