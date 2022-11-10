Mazda продала частку у спільному підприємстві «Соллерсу» за 1 євро.

Японська компанія Mazda продає російській групі "Соллерс" свою частку в СП - йдеться про завод у Владивостоці, який до весни цього року виробляв Mazda6, CX-5 та CX-9.

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Сума угоди становить лише один євро, і вона передбачає можливість зворотного викупу активів упродовж наступних трьох років. Збитки від залишення Росії Mazda оцінила в 82 мільйони євро. «Соллерс» у свою чергу має намір організувати на далекосхідному підприємстві складання автомобілів іншої марки, якою саме, поки не повідомляється.

Розмови про припинення збирання автомобілів Mazda в Росії ходили з вересня. Завод у Владивостоці простоює понад півроку, і Mazda, як і низка інших автомобільних компаній, не бачить можливості відновлення виробництва.

Проектна потужність заводу, що відкрився у 2012 році, — 100 тисяч автомобілів на рік. Також у Владивостоці знаходиться завод із випуску двигунів Mazda сімейства SkyActiv-G.

Раніше представник ПАТ «Соллерс Авто» підтвердив факт переговорів з Mazda щодо припинення виробництва автомобілів у Владивостоці та викупу частки японської компанії у спільному підприємстві. Більше того, тоді стало відомо, що «Соллерс» вже розробив план перезапуску далекосхідного автозаводу під виробництво машин інших брендів, і зараз фіналізує переговори з цього питання.

Таким чином, Mazda поповнила список компаній, які оголосили про припинення діяльності в Росії - це Renault, GM, Mercedes-Benz, Ford, Toyota та Lexus, Nissan та Infiniti. Нещодавно стало відомо, що про звільнення з російського ринку роздумує і Isuzu. Kia поки лише розглядає такий варіант як один із можливих, а Hyundai готується до консервації петербурзького заводу «Хенде Мотор Мануфактурінг Рус», з конвеєра якого сходили Hyundai Solaris, Hyundai Creta та Kia Rio.