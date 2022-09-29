Основна причина — розрив логістичних ланцюжків через санкції, що унеможливило роботу компанії.

Японська Mazda Motor запустила процес повного відходу з російського ринку. Як пише ТАСС із посиланням на прес-службу компанії.

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Зараз Mazda веде переговори з партнерами, включаючи "Соллерс Авто", на спільному підприємстві з якою японці випускали автомобілі для російського ринку. Два дні тому йшлося про припинення складання та вихід із СП, а тепер ведуться «консультації про звільнення» марки Mazda з країни.

Mazda Motor зараз веде переговори з Sollers та іншими зацікавленими компаніями, пише ТАСС з посиланням на прес-службу компанії. Мета переговорів - відхід компанії з ринку.

Завод Mazda та «Соллерс Авто» у Владивостоці, відкритий у 2012 році, простоює з квітня. Через санкції на нього перестали надходити комплектуючі і вузли, і перспективи відновлення постачання, як і раніше, туманні.

Раніше на заводі збирали моделі Mazda6, CX-5 та CX-9. Його виробнича потужність склала 100 тисяч автомобілів на рік. Крім цього, у Владивостоці виробляли двигуни Mazda сімейства SkyActiv-G.