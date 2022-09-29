Основная причина – разрыв логистических цепочек из-за санкций, что сделало невозможным работу компании.

Японская Mazda Motor запустила процесс полного ухода с российского рынка. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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Сейчас Mazda ведет переговоры с партнерами, включая "Соллерс Авто", на совместном предприятии с которой японцы выпускали автомобили для российского рынка. Два дня назад речь шла о прекращении сборки и выходе из СП, а теперь ведутся «консультации по выходу» марки Mazda из страны.

Mazda Motor сейчас ведет переговоры с Sollers и другими заинтересованными компаниями, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Цель переговоров – уход компании с рынка.

Завод Mazda и “Соллерс Авто” во Владивостоке, открытый в 2012 году, простаивают с апреля. Из-за санкций на него перестали поступать комплектующие и узлы, а перспективы возобновления поставок по-прежнему туманны.

Ранее на заводе собирали модели Mazda6, CX-5 и CX-9. Его производственная мощность составила 100 тысяч автомобилей в год. Кроме этого, во Владивостоке производили двигатели Mazda семейства SkyActiv-G.