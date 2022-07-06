Mazda рассказала о новом 3,3-литровом дизельном рядном шестицилиндровом двигателе с турбонаддувом, который будет ставиться на CX-60.

Mazda представила новый турбодизель – рядный шестицилиндровый двигатель. 3,3-литровый двигатель под названием e-Skyactiv D был разработан для рынков за пределами Америки, и благодаря новым технологиям он представлен как один из самых экономичных дизельных двигателей в мире.

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Компания объяснила, что она разработала двигатель e-Skyactiv D "чтобы удовлетворить потребности клиентов, которым нужен эффективный автомобиль для поездок на большие расстояния с большой тяговой способностью". На момент запуска рядная шестерка будет предлагаться в двух вариантах: 200 лошадиных сил и 254 лошадиные силы. Его исходный крутящий момент достигает 550 Нм, и он работает с 48-вольтовой умеренной гибридной системой.

Mazda отмечает, что новый турбодизель оснащен технологией, которая называется распределительным зажиганием с частичным предварительным смешением (DCPCI), которая помогает ему добиться высокой эффективности. В свою очередь это улучшает экономию топлива и увеличивает запас хода, который, как нам говорят, "выдающийся". Остальные цифры, приведенные производителем, одинаково впечатляющие: средняя экономия топлива шестицилиндрового двигателя на 200 лошадиных сил оценивается в 4,9 литров на сто километров по европейскому циклу тестирования, тогда как более мощная версия показывает 5,3 литра на сотню.