Mazda розповіла про новий 3,3-літровий дизельний рядний шестициліндровий двигун з турбонаддувом, який буде ставитись на CX-60.

Mazda представила новий турбодизель - рядний шестициліндровий двигун. 3,3-літровий двигун під назвою e-Skyactiv D був розроблений для ринків за межами Америки, і завдяки новим технологіям він представлений як один із найекономічніших дизельних двигунів у світі.

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Компанія пояснила, що вона розробила двигун e-Skyactiv D “щоб задовольнити потреби клієнтів, яким потрібен ефективний автомобіль для поїздок на великі відстані з великою тяговою здатністю”. На момент запуску рядна шістка буде пропонуватися в двох варіантах: 200 кінських сил і 254 кінські сили. Його вихідний крутний момент досягає 550 Нм, і він працює з 48-вольтовою помірною гібридною системою.

Mazda зазначає, що новий турбодизель оснащений технологією, яка називається розподільним запалюванням із частковим попереднім змішуванням (DCPCI), яка допомагає йому досягти високої ефективності. У свою чергу, це покращує економію палива та збільшує запас ходу, який, як нам кажуть, є "видатним". Решта цифр, наведених виробником, однаково вражаючі: середня економія палива шестициліндрового двигуна на 200 кінських сил оцінюється в 4,9 літрів на сто кілометрів за європейським циклом тестування, тоді як потужніша версія показує 5,3 літра на сотню.

Поставки CX-60 з дизельним двигуном заплановано на перший квартал 2023 року.