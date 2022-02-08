"Створений для того, щоб закохати у водіння" – під таким гаслом японський автовиробник анонсував новий кросовер для європейських ринків.

Mazda CX-60 – абсолютно нова модель, яка буде доступна з плагін-гібридною силовою установкою. Прем’єра новинки відбудеться 8 березня.

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Наразі відомо, що CX-60 є середньорозмірним кросовером, побудованим на платформі, яка передбачає повздовжнє розміщення двигуна, задній привід та муфту підключення передньої осі.

Плагін-гібридна силова установка створена на базі 2,5-літрового бензинового агрегата, посиленого електромотором. Передбачається, що потужність установки сягатиме понад 300 к.с.

Крім того, лінійка двигунів новинки включатиме рядні шестициліндрові мотори – бензиновий Skyactiv-X та дизельний Skyactiv-D, обидва з 48-вольтовим стартер-генератором.

Відомо, що слідом за CX-60, європейським покупцям запропонують 7-місний CX-80. Він повинен поповнити лінійку марки протягом двох наступних років. А у США Mazda пропонуватиме ще дві новинки – CX-70 та трирядний CX-90, які будуть помітно відрізнятись від європейських кросоверів.