Поки що у нього немає назви за традиційною номенклатурою Lexus і виробник позначає його як Electrified SUV.

На офіційній сторінці Lexus з’явилась публікація з трьома світлинами, на яких зображено невідомий електричний позашляховик. Наприкінці минулого року ми вже бачили його в палітрі майбутніх новинок, анонсованих японським виробником, однак інформації про нього досі бракує. Судячи з вигляду, в лінійці Lexus він розташується вище RZ 450e, дебют якого призначено на цей рік.

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Електрифіковане майбутнє Lexus має чудовий вигляд, у планах – універсали, кабріолет та гіперкар, але автокомпанія “намастить хліб” кросоверами та позашляховиками.

Автомобіль, показаний на фото, – це один із семи прототипів, показаних Lexus у грудні 2021 року. Він здається більшим за RZ 450e, але не обов’язково може бути флагманською моделлю позашляховика. Дизайн Electrified SUV виконано в одній стилістиці з RZ 450e, хоча виробник показував концепти й з інакшими формами – плавними та м’якими, замість гострих кутів. Крім того, аналогічний позашляховик готує й Toyota.



Фото: безіменний концепт електричного позашляховика Toyota / Toyota

До кінця цього десятиліття Toyota і Lexus планують вивести на ринок 30 електромобілів. Lexus розпочне свою новітню історію з RZ 450e, який ділить платформу та агрегати з Toyota bZ4x і Subaru Solterra. Не виключено, що більший позашляховик Electrified SUV також використовуватиме це шасі.

Фото: електричні концепти Lexus та Toyota / Toyota