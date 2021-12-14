Це лише половина, оскільки лінійки обох брендів налічуватимуть 30 електричних моделей до 2030 року.

Презентація фізичних концептів на конференції Toyota щодо її майбутньої стратегії електрифікації виявилась справжньою несподіванкою, оскільки у рамках подібних заходів автовиробники зазвичай лиш засипають цифрами та розповідають про нові технології. Але Акіо Тойода вийшов на сцену, щоб досить детально показати не менше 15 електромобілів зі значками Toyota та Lexus.

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Перші керівники компанії почали презентацію з розмови про вже представлений електричний кросовер Toyota bZ4x, а потім перейшли до компактнішого кросовера поруч із ним. Робоча назва моделі – bZ Compact SUV. Теоретично, ця модель стане заміною для Toyota C-HR.

Червоний субкомпакт – це міський кросовер з інтер’єром, “спроєктованим, з урахуванням Європи та Японії”. Те ж стосується і середнього седана з номерним знаком bZ SDN, який керівник Toyota характеризує як ідеальний вибір у якості першого автомобіля.

У лінійці буде і більший кросовер, показаний під робочою назвою bZ Large SUV. Це буде позашляховик з трьома рядами сидінь і у нього також буде аналог під брендом Lexus.

Далі японці показали концепт Lexus RZ – розкішнішу альтернативу Toyota bZ4X, після чого перейшли до спортивного автомобіля. Приземкувате купе з різко похилою лінією даху має два сидіння і розробляється з урахуванням використання твердотілих батарей. Swoop EV має на меті досягти швидкості у 100 км/год за дві секунди та забезпечити пробіг між заряджаннями у 700 кілометрів. Акіо Тойода сказав, що автомобіль матиме “секретний інгредієнт”, отриманий від вже культового LFA. Офіційні зображення майбутньої лінійки електромобілів Lexus також показують чотиримісний електричний кабріолет, а також універсал.

Toyota також готує електричний пікап, який нагадує актуальну модель Tacoma, батарейний аналог FJ Cruiser під кодовою назвою Compact Cruiser EV, пару менших моделей, позначених як Small SU EV та Crossover EV, а також двомісний електричний спорткар зі знімним дахом. Останній може стати електричним аналогом задньомоторного спорткара Toyota MR2.

Завершують модельний ряд два мініатюрних автомобілі, названі Mid Box та Micro Box.

Toyota і Lexus прагнуть досягти щорічних продажів у обсязі 3,5 мільйона електромобілів. Щоб досягти цього, дует представить 30 електромобілів до кінця десятиліття, завдяки інвестиціям у розмірі 35 мільярдів доларів. Lexus стане повністю електричним брендом у Європі, США та Китаї до 2030 року, а з 2035 року буде повністю електричним брендом. До 2035 року обидві компанії також планують досягти вуглецевої нейтральності на своїх заводах.

Фото: лінійки майбутніх електромобілів Toyota та Lexus / Toyota