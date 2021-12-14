Это только половина, поскольку линейки обоих брендов будут насчитывать 30 электрических моделей к 2030 году.

Презентация физических концептов на конференции Toyota по поводу ее будущей стратегии электрификации оказалась настоящей неожиданностью, поскольку в рамках подобных мероприятий автопроизводители обычно засыпают цифрами и рассказывают о новых технологиях. Но Акио Тойода вышел на сцену, чтобы достаточно подробно показать не менее 15 электромобилей со значками Toyota и Lexus.

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Первые руководители компании начали презентацию с разговора об уже представленном электрическом кроссовере Toyota bZ4x, а затем перешли к более компактному кроссоверу рядом с ним. Рабочее название модели – bZ Compact SUV. Теоретически эта модель станет заменой для Toyota C-HR.

Красный субкомпакт – это городской кроссовер с интерьером, спроектированным, с учетом Европы и Японии. То же касается и среднего седана с номерным знаком bZ SDN, который управляющий Toyota характеризует как безупречный выбор в качестве первого автомобиля.

В линейке будет и больший кроссовер, показанный под рабочим названием bZ Large SUV. Это будет внедорожник с тремя рядами сидений и у него тоже будет аналог под брендом Lexus.

Далее японцы показали концепт Lexus RZ – более роскошную альтернативу Toyota bZ4X, после чего перешли к спортивному автомобилю. Приземистое купе с резко наклонной линией крыши имеет два сиденья и разрабатывается с учетом использования твердотелых батарей. Цель Swoop EV — достичь скорости в 100 км/ч за две секунды и обеспечить пробег между зарядками в 700 километров. Акио Тойода сказал, что автомобиль будет иметь "секретный ингредиент", полученный от уже культового LFA. Официальные изображения будущей линейки электромобилей Lexus также представляют четырехместный электрический кабриолет, а также универсал.

Toyota также готовит электрический пикап, напоминающий актуальную модель Tacoma, батарейный аналог FJ Cruiser под кодовым названием Compact Cruiser EV, пару меньших моделей, обозначенных как Small SU EV и Crossover EV, а также двухместный электрический спортивный автомобиль со съемной крышей. Последний может стать электрическим аналогом заднемоторного спортивного автомобиля Toyota MR2.

Завершают модельный ряд два миниатюрных автомобиля, названные Mid Box и Micro Box.

Toyota и Lexus стремятся достичь ежегодных продаж в объеме 3,5 миллиона электромобилей. Чтобы достичь этого, дуэт представит 30 электромобилей к концу десятилетия благодаря инвестициям в размере 35 миллиардов долларов. Lexus станет полностью электрическим брендом в Европе, США и Китае к 2030 году, а с 2035 будет полностью электрическим брендом. К 2035 году обе компании также планируют достичь углеродной нейтральности на своих заводах.

Фото: линейки будущих электромобилей Toyota и Lexus / Toyota