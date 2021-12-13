Электромобильные батареи в период с 2010 по 2021 гг просели в цене на 89%. По прогнозам специалистов они будут дешеветь и в дальнейшем.

Цены на аккумуляторные батареи для электромобилей снизились с $1200/кВт*ч в 2010 г. до $132/кВт*ч в 2021 г. Иными словами, за 11 лет они подешевели на 89%, сказано в исследовании проведенном аналитиками Green Car Congress.

Читайте также: Mercedes-Benz запатентовал уникальную систему торможения для электромобилей

Самые низкие цены на АКБ зафиксированы в Китае – $111/кВт*ч. В США и Европе цена выше на 40% и 60% соответственно. Это отражает относительную незрелость этих рынков считают эксперты.

Специалисты отмечают, что дальнейшее падение цен может в ближайшей перспективе выровнять стоимость машин с нетрадиционным приводом и автомобилей, которые используют двигатель внутреннего сгорания.

“Автопроизводители смогут производить и продавать электромобили для массового рынка по той же цене, что и сопоставимые по классу автомобили с двигателями внутреннего сгорания на некоторых рынках. Это предполагает отсутствие субсидий, но фактические стратегии ценообразования будут зависеть от автопроизводителя и места расположения производства”, – рассказали в Green Car Congress.

Исследователи прогнозируют, что к 2024 г. средние цены на аккумуляторные батареи должны опуститься ниже $100/кВт*час. В то же время рост цен на сырье означает, что в 2022 г. средние цены на комплектующие могут вырасти до $135/кВт*ч.

“При отсутствии других улучшений, которые могут смягчить это влияние, это может означать, что время, когда цены упадут ниже $100/кВт*ч, может отодвинуться на два года вперед. Это повлияет на доступность электромобилей или маржу производителей и может нанести ущерб экономике предприятий сохранения энергии”, — добавили эксперты Green Car Congress.