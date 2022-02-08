Пока что у него нет названия, по традиционной номенклатуре Lexus, и производитель обозначает его как Electrified SUV.

На официальной странице Lexus появилась публикация с тремя фотографиями, на которых изображен неизвестный электрический внедорожник. В конце прошлого года мы уже видели его в палитре будущих новинок, анонсированных японским производителем, однако информации о нем до сих пор не хватает. Судя по виду, в линейке Lexus он расположится выше RZ 450e, дебют которого назначен на этот год.

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Электрифицированное будущее Lexus выглядит великолепно, в планах – универсалы, кабриолет и гиперкар, но автокомпания “мажет хлеб” кроссоверами и внедорожниками.

Автомобиль, показанный на фото, – это один из семи прототипов, показанных Lexus в декабре 2021 года. Он кажется больше RZ 450e, но не обязательно может быть флагманской моделью внедорожника. Дизайн Electrified SUV выполнен в одной стилистике с RZ 450e, хотя производитель показывал концепты и с другими формами – плавными и мягкими, вместо острых углов. Кроме того, аналогичный внедорожник готовит и Toyota.

Фото: безымянный концепт электрического внедорожника Toyota / Toyota

До конца этого десятилетия Toyota и Lexus планируют вывести на рынок 30 электромобилей. Lexus начнет свою новейшую историю с RZ 450e, который делит платформу и агрегаты с Toyota bZ4x и Subaru Solterra. Не исключено, что более крупный внедорожник Electrified SUV тоже будет использовать это шасси.

Фото: электрические концепты Lexus и Toyota / Toyota