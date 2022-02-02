Полное раскрытие второго электрокара японской люксовой марки состоится весной.

Lexus собирается добавить в свою линейку вторую полностью электрическую модель к компании UX 300e, больший кроссовер с обозначением RZ 450e. Новинка станет самой богатой и дорогой моделью на платформе e-TNGA, которую уже используют Toyota bZ4X и Subaru Solterra.

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Компания Lexus обнародовала результаты работы в 2021 году для акционеров и вместе с отчетом показала несколько фотографий будущей новинки. Технические характеристики RZ 450e пока не обнародованы, однако самый богатый кроссовер из трио должен получить лучшие характеристики, а значит быть мощнее двухмоторного 218-сильного bZ4X.

Фото: электрический кроссовер Lexus RZ 450e / Lexus

Дизайнеры RZ 450e приложили максимум усилий, чтобы не создать еще один клон Toyota bZ4X, вслед за Subaru. У премиального кроссовера другие задние стойки, на крыше появились "плавники", оптика другой формы и, конечно, фирменные черты общего дизайна.

Фото: Toyota bZ4X / Toyota

Платформа e-TNGA подразумевает подвеску McPherson спереди и многорычажную конструкцию сзади. Ожидается, что уже в базовой комплектации Lexus RZ 450e будет фирменная система распределения тяги Direct4, аналоги которой доступны у Toyota и Subaru за доплату.

Фото: Subaru Solterra / Subaru

Дебют электрического Lexus RZ 450e состоится весной – более точной информации производитель не предоставил. На рынке новинка составит конкуренцию таким электрокарам, как Mercedes-Benz EQC, Tesla Model Y, Audi Q4 e-tron, Genesis GV60.