Повне розкриття другого електрокара японської люксової марки відбудеться навесні.

Lexus збирається додати до своєї лінійки другу повністю електричну модель до компанії UX 300e, більший кросовер із позначенням RZ 450e. Новинка буде найбагатшою та найдорожчою моделлю на платформі e-TNGA, яку вже використовують Toyota bZ4X та Subaru Solterra.

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Компанія Lexus оприлюднила результати роботи у 2021 році для акціонерів і разом зі звітом показала кілька фото майбутньої новинки. Технічні характеристики RZ 450e поки не оприлюднені, однак найбагатший кросовер із тріо повинен отримати кращі характеристики, а отже бути потужнішим за двомоторний 218-сильний bZ4X.

Фото: електричний кросовер Lexus RZ 450e / Lexus

Дизайнери RZ 450e доклали максимум зусиль, щоб не створити ще один клон Toyota bZ4X, слідом за Subaru. У преміального кросовера інакші задні стійки, на даху з’явились “плавці”, оптика іншої форми та, звісно, фірмові риси загального дизайну.

Фото: Toyota bZ4X / Toyota

Платформа e-TNGA передбачає підвіску McPherson спереду та багатоважільну конструкцію ззаду. Очікується, що вже у базовій комплектації Lexus RZ 450e матиме фірмову систему розподілу тяги Direct4, аналоги якої доступні у Toyota та Subaru за доплату.

Фото: Subaru Solterra / Subaru

Дебют електричного Lexus RZ 450e відбудеться навесні – точнішої інформації виробник не надав. На ринку новинка складе конкуренцію таким електрокарам, як: Mercedes-Benz EQC, Tesla Model Y, Audi Q4 e-tron, Genesis GV60.