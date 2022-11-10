Mazda продала долю в совместном предприятии "Соллерсу" за 1 евро.

Японская компания Mazda продает российской группе "Соллерс" свою долю в СП — речь идет о заводе во Владивостоке, который до весны этого года производил Mazda6, CX-5 и CX-9.

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Сумма сделки составляет всего один евро, и она предусматривает возможность обратного выкупа активов в течение следующих трех лет. Ущерб от ухода из России Mazda оценила в 82 миллиона евро. «Соллерс» в свою очередь намерен организовать на дальневосточном предприятии сборку автомобилей другой марки, какой именно пока не сообщается.

Разговоры о прекращении сборки автомобилей Mazda в России ходили с сентября. Завод во Владивостоке простаивает более полугода, и Mazda, как и ряд других автомобильных компаний, не видит возможности возобновления производства.

Проектная мощность завода, который открылся в 2012 году — 100 тысяч автомобилей в год. Также во Владивостоке находится завод по выпуску двигателей Mazda семейства SkyActiv-G.

Ранее представитель ПАО «Соллерс Авто» подтвердил факт переговоров с Mazda о прекращении производства автомобилей во Владивостоке и выкупе доли японской компании в совместном предприятии. Более того, тогда стало известно, что Соллерс уже разработал план перезапуска дальневосточного автозавода под производство машин других брендов, и сейчас финализует переговоры по этому вопросу.

Таким образом, Mazda пополнила список компаний, объявивших о прекращении деятельности в России – это Renault, GM, Mercedes-Benz, Ford, Toyota и Lexus, Nissan и Infiniti. Недавно стало известно, что об уходе с российского рынка размышляет и Isuzu. Kia пока лишь рассматривает такой вариант как один из возможных, а Hyundai готовится к консервации петербургского завода Hyundai Solator, Hyundai Creta и Kia Rio.