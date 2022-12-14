Mazda CX-90 2024 року буде презентована наступного місяця. Вона отримає не лише традиційні двигуни, але й гібридну силову установку.

Трохи більше року тому Mazda підтвердила інформацію про випуск чотирьох абсолютно нових позашляховиків на основі нової платформи, розробленої для поздовжніх силових агрегатів і заднього або повного приводу.

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Перший з чотирьох позашляховиків з’явився під виглядом CX-60, кросовера середнього розміру, доступного з чотири- та шестициліндровими двигунами, з’єднаними з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.

До CX-60 найближчим часом приєднається трирядний брат. CX-90 повинен з’явитись у продажу вже у 2024 модельному році. Що ховається у нього під капотом, поки що знає лише Mazda.

Відомо лише, що CX-60 обладнано одним з п’яи шестициліндрових двигунів на вибір: 3,3 л Skyactiv-G турбо, 3,3 л e-Skyactiv G турбо м’який гібрид, 3,0 л e-Skyactiv X м’який гібрид, 3,3 л Skyactiv-D турбо дизель і 3,3 л e-Skyactiv D м’який гібридний турбодизель. Скоріш за все, CX-90 отримає один або декілька з цих силових агрегатів.

Mazda CX-60

CX-60 також пропонується з одним з двох чотирициліндровими силовими агрегатами: 2,5 л Skyactiv-G і 2,5 л e-Skyactiv PHEV. CX-90 також може отримати щось із цього. Попри чотири циліндри, 2.5L e-Skyactiv PHEV є найпотужнішим серійним автомобілем японського автовиробника (323 кінські сили та 500 Нм крутного моменту).

Гібридна трансмісія, що підключається до електромережі, також обіцяє запас ходу 63 кілометри зі швидкістю до 140 км/год. Ймовірно, саме така силова установка буде доступна для CX-90.