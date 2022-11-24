Компанія Mazda показала віртуальний спорткар Vision Study, який натякає на майбутню MX-5. Відомо, що в наступному поколінні родстер стане гібридом з мотором e-Skyactiv X, а потім перетвориться на електромобіль.

Mazda представила оновлений середньостроковий план розвитку, який, окрім скорочення витрат і вдосконалення систем асистування, включає триетапну програму електрифікації.

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Перший етап націлений на широке використання чинних технологічних активів для задоволення вимог «зелених». Другий ознаменується запуском нової гібридної системи та глобальних електричних моделей. А третій – розширенням інвестицій у батарейні технології та збільшенням кількості електричних машин.

За попередніми оцінками, частка електромобілів у загальному обсязі продажів Mazda зросте до 25-40 відсотків до 2030 року. До 2035-го всі заводи компанії стануть вуглецево-нейтральними, а до 2050-го нульовий баланс викидів вуглекислого газу буде на всьому ланцюжку доданої вартості.

Яким своє майбутнє бачить японський виробник, демонструє віртуальний прототип Vision Study. За відсутністю жодної детальної інформації про нього, припустимо, що це прев’ю майбутньої MX-5. Правда, поки неясно, чи йдеться про машину наступного покоління, чи Mazda таким чином зазирнула на десятиліття вперед.

Відомо, що наступна MX-5 залишиться вірною нинішній концепції й навіть збереже традиційний двигун. Але щоб укластися в екологічні норми, спорткар доведеться електрифікувати. Швидше за все, MX-5 перетворять на помірний гібрид з агрегатом 2.0 e-Skyactiv X.