Компания Mazda показала виртуальный спорткар Vision Study, намекающий на будущую MX-5. Известно, что в следующем поколении родстер станет гибридом с мотором e-Skyactiv X, а затем превратится в электромобиль.

Mazda представила обновленный среднесрочный план развития, который кроме сокращения затрат и совершенствования систем ассистирования включает трехэтапную программу электрификации.

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Первый этап нацелен на широкое использование действующих технологических активов для удовлетворения «зеленых» требований. Второй ознаменуется запуском новой гибридной системы и глобальных электрических моделей. А третье – расширением инвестиций в батарейные технологии и увеличением количества электрических машин.

По предварительным оценкам, доля электромобилей в общем объеме продаж Mazda вырастет до 25-40 процентов к 2030 году. К 2035 году все заводы компании станут углеродно-нейтральными, а к 2050-му нулевой баланс выбросов углекислого газа будет на всей цепочке добавленной стоимости.

Какое свое будущее видит японский производитель, демонстрирует виртуальный прототип Vision Study. За неимением никакой подробной информации о нем, предположим, что это превью будущей MX-5. Правда, пока неясно, идет ли речь о машине следующего поколения, или Mazda таким образом заглянула на десятилетия вперед.

Известно, что следующая MX-5 останется верна нынешней концепции и даже сохранит традиционный двигатель. Но чтобы уложиться в экологические нормы, спорткар придется электрифицировать. Скорее всего, MX-5 превратят в умеренный гибрид с агрегатом 2.0 e-Skyactiv X.