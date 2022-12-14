Mazda CX-90 в 2024 году будет презентована в следующем месяце. Она получит не только традиционные двигатели, но и гибридную силовую установку.

Чуть больше года назад Mazda подтвердила информацию о выпуске четырех совершенно новых внедорожников на основе новой платформы, разработанной для продольных силовых агрегатов и заднего или полного привода.

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Первый из четырех внедорожников появился под видом CX-60, кроссовера среднего размера, доступного с четырех- и шестицилиндровыми двигателями, соединенными с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

К CX-60 в ближайшее время присоединится трехрядный брат. CX-90 должен появиться в продаже уже в 2024 году модельном году. Скрывающийся у него под капотом пока знает только Mazda.

Известно только, что CX-60 будет с одним из пяти шестицилиндровых двигателей: 3,3 л Skyactiv-G турбо, 3,3 л e-Skyactiv G турбо мягкий гибрид, 3,0 л e-Skyactiv X мягкий гибрид, 3,3 л. , 3 л Skyactiv-D турбо дизель и 3,3 л e-Skyactiv D мягкий гибридный турбодизель. Скорее всего, CX-90 получит один или несколько из этих силовых агрегатов.

Mazda CX-60

CX-60 также предлагается с двумя четырехцилиндровыми силовыми агрегатами: 2,5 л Skyactiv-G и 2,5 л e-Skyactiv PHEV. CX-90 также может получить что-либо из этого. Несмотря на четыре цилиндра, 2.5L e-Skyactiv PHEV является мощнейшим серийным автомобилем японского автопроизводителя (323 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента).

Подключаемая к электросети гибридная трансмиссия также обещает запас хода 63 километра со скоростью до 140 км/ч. Вероятно, именно такая силовая установка будет доступна и для CX-90.