Новинка немного больше CX-5, но меньше CX-9.

С середины июня 2023 г. в украинских автосалонах Mazda можно приобрести CX-60 – первую модель японского производителя на заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя. Прием заказов на нее уже начался. Mazda CX-60 имеет на выбор два бензиновых двигателя на 192 и 284 л.с., хотя в других странах также доступны дизель и 327-сильный гибрид-плагин.

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Автомобиль создан в традиционной для современных Mazda стилистике, однако имеет несколько важных отличий от других кроссоверов бренда – например, в форме фар и переднего бампера. В профиль машина получила более атлетическую форму с уменьшенными свесами спереди и сзади.

Салон спроектирован по стандартам премиум-брендов и изготовлен из дорогостоящих материалов, содержит современные мультимедийные решения. Во всех комплектациях полностью цифровой дисплей панели приборов. Кроме того, CX-60 может узнавать водителя и настраивать под него ряд параметров – от формы кресла до настроек климат-контроля и аудиосистемы. Беспроводной Apple CarPlay и проводной Android Auto, а также беспроводная зарядка для смартфонов входят в стандартное оборудование всех комплектаций.

На выбор украинцам предлагают два бензиновых двигателя: известный по другим моделям 4-цилиндровый Skyactiv-G объемом 2,5 л, мощностью 192 л.с. с прямым впрыском горючего или новый 6-цилиндровый турбированный Skyactiv-G MHEV объемом 3,3 л (284 л. с.) – самый мощный двигатель Mazda за всю историю бренда. Он обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч всего 6,9 с, а максимальная скорость ограничена электроникой до 219 км/ч. Оба двигателя работают с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода Mazda i-Activ AWD.

Самая доступная Mazda CX-60 с 2,5-литровым двигателем и в комплектации Exclusive-Line стоит от 1 796 400 грн ($48 500), с 3,3-литровым мотором в той же версии – 2 052 000 грн ($55 500). Топовая версия с самым мощным двигателем оценена в 2322000 грн ($62750).