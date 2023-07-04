Виробництво автомобіля добігло кінця. Замість нього пропонуватиметься Mazda CX-90

Mazda зачищає модельний ряд - у відставку відправляється великий (в рамках модельного ряду японської компанії) кросовер CX-9. Північноамериканське відділення компанії повідомило про припинення його виробництва, адже саме на США припадало 85% продажів цієї моделі.

Читайте також: З’явились шпигунські фото Mazda CX-80

CX-9 ще доступний у США, але доти, доки не будуть розпродані запаси на складах та дилерських майданчиках. Очікується, що CX-9 залишить інший великий ринок – австралійський.

Заміна CX-9 вийшла цього року: Mazda представила CX-90, він дебютував у США. Цікаво, що більш сучасна модель не набагато дорожча: якщо базовий CX-9 з 2,5-літровим мотором і 6-ступінчастим «автоматом» коштує в США 38 750 доларів, то ціна CX-90 з 3,3-літровим мотором і 8 -ступінчастим автоматом – всього 39 595 доларів. Очевидно, що багато зацікавлених у великому кросовері Mazda віддадуть перевагу більш сучасній моделі.