Японський седан розробляється в партнерстві з китайською компанією. І не це жарт!

Флагманський седан Mazda 6 доживає останні дні, а в Америці його вже навіть перестали продавати. Але нещодавно японський автомобільний журнал повідомив, що наступник Mazda 6 зараз розробляється. Що про це відомо?

До речі Mazda припиняє випуск CX-9

Середньорозмірний седан Mazda 6 – це нащадок моделі Atenza, яка вперше в Японії з’явилась у 2002 році. Далі чотиридверні седани випускались під індексом 626 чи назвою Capella. І лише на почаку цього століття стала “шісткою”. Проте деякі експерти вважають, що четверта Mazda6 може ніколи не з’явитися, адже сегмент легкових авто поступово зникає но користь кросоверів та позашляховиків.

В дорозі знадобилась готівка, а у вас гроші лише на картці? Зніміть гривні зі своєї банківської картки на касі будь-якого АЗК WOG. Це швидко та зручно! Рекламна інформація

Втім, канал Halo oto на YouTube розкопав свіжу інформацію про Mazda 6, яка підтверджується віртуальним дизайном. Чутки про наступну Mazda6 спровокований публікацією японського автомобільного журналу про те, що наступник знаходиться в стадії розробки – причому в співпраці з китайським автовиробником Changan Automobile.

Згідно з чутками, компанії об’єдналися для розробки двох нових моделей – одна з них буде наступною Mazda6, можливо з гібридним приводом чи плагін-гібридом.

Що ж, це було б дивовижним видовищем – невеликий автовиробник намагається перемогти тенденцію збільшення попиту на SUV та пікапи.