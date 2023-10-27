Офіційні дилери Mazda в Україні розпочали продаж найбільшої моделі в гамі японського виробника – абсолютно нового кросовера Mazda CX-90.

Mazda представляє в Україні свою нову флагманську модель – Mazda CX-90. Це великий кросовер з просторим трирядним салоном та потужною силовою установкою.

Mazda CX-90 оснащений новим 3,3-літровим бензиновим двигуном з рядним розташуванням шести циліндрів та турбонаддувом. Двигун забезпечує 345 к. с. потужності та 500 Нм крутного моменту. Разом із восьмиступеневою автоматичною трансмісією та технологією м’якого гібрида M Hybrid Boost з 48-вольтовим стартер-генератором цей силовий агрегат роблять e-Skyactiv G 3.3 найпотужнішим серійним двигуном в історії Mazda.

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Екстер’єр

У прагненні досягти пропорцій, які створюють відчуття руху, дизайнери Mazda ретельно проаналізували розташування основних агрегатів та розміщення пасажирів у салоні. Результатом став динамічний візуальний образ з довгим капотом та зсунутим ближче до задньої осі салоном. Такі пропорції надають Mazda CX–90 виразної присутності, навіть коли автомобіль стоїть.

Візуальне сприйняття динамічного дизайну Mazda CX–90 наголошує кольорове забарвлення переднього та заднього бамперів із колісними арками у колір кузова, а також хромоване оздоблення бічних написів і віконних молдингів. Декоративне хромоване оздоблення нижньої частини заднього бамперу акцентує на ширині кузова та додає вигляду стилістичної довершеності.

На додаток до вже знайомих кольорів Soul Red Crystal і Machine Grey палітра Takuminuri для CX–90 розширилася двома новими — Rhodium White та Artisan Red, які наголошують витончено динамічну форму флагманського позашляховика Mazda.

Mazda CX–90 оснащена великим панорамним дахом, легкосплавними дисками діаметром 21 дюйм.

Інтер’єр

Широка приладова панель і бічні жалюзі кліматичної системи, що заходять на обшивку дверей, утворюють багатий глибиною простір. Центральна консоль має потужний вигляд та оптимізовану форму, пролягаючи вздовж салону до задніх сидінь, щоб продемонструвати його структурну цілісність, та акцентує поздовжнє розташування силового агрегата. Задня частина консолі обладнана USB-портом та блоком керування клімат-контролем задля зручності пасажирів на задніх сидіннях. Відтак консоль заднього сидіння також набула більш інтегрованої форми, отримавши металеве оздоблення, яке гармонізує з обшивкою дверей для створення єдиного внутрішнього простору.

З Mazda CX–90 легко користуватися смартфоном та планшетом, – для прослуховування музики, перегляду фільмів тощо. Розширена підтримка зовнішніх пристроїв реалізована, зокрема, додаванням порту USB Type-C.

Сміливе використання коричневого кольору створює відчуття розкоші завдяки високоякісній шкірі Nappa.

Мультимедіа

Система персоналізації водія Mazda Driver Personalization System призначена для підсилення відчуття єдності водія з автомобілем і його безпечного та комфортного водіння. Система автоматично розпізнає водія за обличчям і миттєво налаштує автомобіль відповідно до його особистих переваг. Вона має три функції: автоматичне регулювання положення водія за кермом; автоматичне відновлення налаштувань; допомога при вході/виході. Завдяки своєму функціоналу Mazda Driver Personalization System забезпечує водіям будь-якого зросту та статури ідеальне розміщення за кермом задля неперевершеного задоволення від водіння.

На передній панелі CX-90 розташовані три основні дисплеї інтерфейсу HMI, кожен з певними функціоналом та можливостями відображення контенту. Проєкційний дисплей Active Driving безпосередньо перед водієм надає усю необхідну для керування інформацію — від поточної швидкості і дорожніх знаків до вказівок навігаційної системи. На панелі приладів ця інформація відображається у розширеному форматі з додаванням попереджень про технічний стан автомобіля. На центральному дисплеї — інформація, що призначена і для пасажирів також. Дисплеї цифрової панелі приладів та інформаційно-розважальної системи мають діагональ 12,3 дюйми.

Mazda CX-90 в комплектаціях PREMIUM-LINE та PREMIUM-SPORT оснащена аудіосистемою Bose з 12 динаміками. Система виводить інженерний підхід Bose BassMatch на новий рівень, забезпечуючи потужне звучання з глибоким низькочастотним ефектом.

Бездротовий Apple CarPlay® і дротовий Android Auto™, а також бездротова зарядка для смартфонів входять у стандартне обладнання всіх комплектацій.



Силові агрегати

Mazda CX–90 оснащена новітнім рядним шестициліндровим бензиновим двигуном e-Skyactiv G із турбонаддувом. Двигун має поздовжнє розташування, що у поєднанні з конструктивними особливостями масштабованої платформи Mazda Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture дозволяє впевнено прискорюватися в різноманітних дорожніх ситуаціях та отримувати незмінне задоволення від водіння.

На відміну від попередньої версії турбодвигуна Skyactiv G об’ємом 2,5 л з невеликим турбокомпресором, 3,3-літровий варіант вирізняється покращеними показниками крутного моменту на низьких і середніх обертах. Зі свого боку це дозволило встановити турбіну більшого діаметра для підсилення потужності двигуна. Збільшений об’єм всмоктуваного повітря у поєднанні з більшим робочим об’ємом мотора і продуктивнішим турбонагнітачем дозволили покращити вихідні показники та розширити робочу зону циклу Міллера, за яким працює двигун. Як результат — потужне прискорення від холостих до найвищих обертів. А вищий ступінь стиснення нового двигуна сприяє економії пального

Керування

Нова восьмиступенева автоматична коробка передач, високопродуктивний повний привод i-ACTIV та система допомоги водінню Mi-Drive з чотирма режимами водіння роблять керування Mazda CX–90 яскравішим, більш безпечним і комфортним. Це однаково зручно як для міського та заміського водіння асфальтованими дорогами, так і для поїздок бездоріжжям. Крім того, передбачена можливість буксирування причепа оснащеного гальмами вагою до 2500 кг.

Безпека

Філософія Mazda Proactive Safety спрямована на те, щоб допомогти уникнути небезпеки і зменшити ризик нещасних випадків, замість того щоб вимагати від водія миттєвої реакції, коли ситуація вже критична. На додаток до покращеної оглядовості, Mazda CX–90 використовує вдосконалені технології проактивної безпеки, щоб знизити ризик аварій та зменшити їхні наслідки не лише для водія та для всіх пасажирів у салоні, а й для пішоходів

Широкий спектр передових систем допомоги водієві i-Activsense — запорука безпеки на найвищому рівні. Абсолютно новий Mazda CX-60 отримав найвищу оцінку в п’ять зірок безпеки від Euro NCAP. Адже автомобіль оснащено набором таких систем активної безпеки i-Activsense: система контролю «сліпих зон» з функцією попередження при русі назад про виявлення автомобілів, що рухаються у поперечному напрямку (ВSM + RCTA), система контролю уваги водія (DAA) та система попередження про втому водія (DM), система попередження про виїзд з полоси руху та система контролю положення авто щодо дорожньої розмітки (LDWS+LKA), система безпечного гальмування з функцією виявлення велосипедистів та функцією виявлення пішоходів у темний час доби (SBS) та система попередження та автоматичного гальмування при русі назад та при виявленні автомобілів, які рухаються у поперечному напрямку (SBS RS) та інші.

На Mazda CX-90 присутні і найновіші технології, такі як: система кругового огляду See-Through View наступного покоління з розширеним полем огляду на низьких швидкостях; помічник спуску схилами Hill Descent Control (HDC)*; вдосконалений адаптивний круїз-контроль (i-ACC)*.

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Габарити та багажник

Mazda CX-90 має довжину 5120 мм, ширину 1994 мм, висоту 1775 мм, а колісна база становить 3120 мм.

Ширина салону Mazda CX-90 на рівні передніх сидінь 1504 мм на рівні задніх сидінь 1476 мм та на рівні задніх сидінь 3-го ряду 1353 мм.

Об’єм багажника становить 257 л, та 608 л зі складеним третім рядом, та може збільшуватися до 2025 л при складених сидіннях другого та третього рядів, при завантаженні до стелі.

Комплектації

Mazda CX-90 пропонується у двох комплектаціях: PREMIUM-LINE, а також версії PREMIUM-SPORT.

Ці дві комплектації мають однаково широкий набір опцій, з новим бензиновим двигуном із турбонаддувом, 3,3 л потужністю 345 к.с., повним приводом та 8-миступеневою автоматичною трансмісією.

Унікальними опціями інтер’єру комплектації PREMIUM-SPORT (на додачу до всіх опцій PREMIUM-LINE) є ексклюзивна шкіра Nappa медового кольору комбінована штучною, на відміну від комплектації PREMIUM-LINE, що має ексклюзивну шкіру Nappa чорного кольору комбіновану штучною. Також комплектація PREMIUM-SPORT має 6 посадкових місць, а не 7 місць, за рахунок того, що другий ряд сидінь оснащено двома капітанськими кріслами, що розділенні консоллю між ними та обладнана USB-портом та двома підстаканниками.

Ціни стартують з 2 498 400 грн. на в комплектацію PREMIUM-LINE.