19:32, 11 вересня 0

Нова генерація кросоверів Mazda, яка починається з моделі CX-60, впізнавана зовні, але зовсім інша за конструкцією. Як ці зміни відобразились на поведінці машини?

Mazda CX-60 – це не заміна будь-якої моделі з нинішньої лінійки компанії, а повністю нова модель. За довжиною вона сягає 4,75 метрів, це на 17 см більше за CX-5, однак аж на 33 см менше за СХ-9. У ній стовідсотково впізнається Mazda, однак якщо придивитися ретельніше...

ДНК спорткару

Перше, що кидається в очі при погляді спереду чи збоку – довжелезний капот. Такі пропорції більш властиві спорткарам чи родстерам, а от для позашляховиків вони незвичні. Хіба що для тих, які мають ну дуже спортивне коріння.

Але цьому факту є ще одне, цілком логічне пояснення – під довгим капотом заховано 6-цилінтровий рядний двигун. Він стоїть поздовжньо, а далі – ще й коробка передач. Тому якщо відкрити капот, вільного місця там не буде. Так, існує ще версія з 4-цилідровим 2,5-літровим двигуном, відомим за СХ-5. В цьому випадку під капотом справді більше вільного простору, і можна було обійтися меншим капотом. Але ж ми тестуємо саме 3,3-літровий варіант, з шістю циліндрами поздовж, про це свідчить напис “6 inlune” на крилі машини.

Зблизька CX-60 можна відрізнити він інших Mazda за величезною решіткою радіатора та фарами, які мають ніби сходинку збоку. Лінія ходових вогнів у них робить машину дещо ширшою, хоча вона й дійсно є такою. Стрімкий профіль кузова дуже гармонійний: позаду вирізняються вузькі ліхтарі, збоку прослідковується атлетичний вигин знизу вверх.

Загалом, авто отримало спортивну та мускулисту зовнішність водночас, хоча й без зайвих дизайнерських викаблучувань. Така характеристика – ознака професіоналізму, яку дизайнери Mazda відшліфовували багато років.

Більше інформації про Mazda CX-60

Привіт, мій власнику

В салоні Mazda CX-60 теж грає подібну партію – на перший погляд це та ж Mazda, але треба ретельніше придивитись. А ще краще – доторкнутись. Масивні й зручні сидіння зі шкірою наппа та охолодженням, широкий центральний тунель, великий центральний екран, цифрова панель приладів та металізовані вставки дверей. Все разом це дає відчуття справжнього преміум-інтер’єру, до якого Mazda постійно наближалась останнім часом. І тепер, у CX-60, в його належності до вищого класу вже немає сумнівів.

А ще CX-60 здивувала величезною кількістю асистентів водія. Кольоровий проекційний екран на лобове скло був і в інших Mazda, а от дисплей панелі приладів – схоже, дебютує саме на CX-60. І в ньому, здається, одразу запрограмовано все, що на нинішній день доступно в автопромі. Наприклад, система впізнає водія за його обличчям. Так, спочатку треба все це налаштувати, однак потім, коли вона розпізнає тебе, сидіння під’їжджає у найбільш зручне положення, кермо висувається, дзеркала підлаштовуються, а стиль водійського дисплею стає саме таким, яким його обрав власник. Навіть клімат і аудісистема Bose пам’ятає, якими ви залишили їх налаштування. А ще – зручний бездротовий Apple Car Play та бездротова зарядка талефону дає змогу не плутатись в дротах та зекономити хвилину на прилаштування смартфону в машині.

Під час руху на водійському дисплеї відображаються не лише звичні параметри, а й навколишні машини з лівої та правої смуги. Хочеш зайняти сусідню смугу? Система покаже, що там, у сліпій зоні, хтось вже їде. Та ще й попередить звуком. Виїжджаєш на трасу з двору і не бачиш, чи хто їде впоперек? Mazda підкаже і це. Занадто довго задивився на симпатичну дівчину у сусідньому авто? Дисплей та сигнал одразу приведуть у кондицію неприємними звуками (добре, що не почне набирати номер дружини).

Центральний дисплей великий, широкий та чіткий. Керувати ним можна і доторками (не під час руху), однак традиційно для Mazda на центральній консолі розміщені «шайба» й кнопки системи керування, якими користуватись легко і без особливих звикань. Також зручні фізичні кнопки керування клімат-контролем – налаштувати температуру чи обдув можна майже всліпу, не відволікаючись на меню екрану.

А от важіль передач має дещо незрозумілий алгоритм: для парковки його потрібно змістити до кінця від себе та вліво з натисканням кнопки. Тому до нього потрібно звикати. Та й сам центральний тунель дещо заширокий, він забирає простір у водія та переднього пасажира. Можливо, він необхідний через поздовжнє компонування двигуна та коробки.

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На другому ряду місця достатньо, але й не надто просторо, хоча відчинений панорамний дах додає «повітря». Для пасажирів є два USB, дефлектори обдуву і підігрів сидінь. Спинки регулюються за висотою, двері відчиняються аж на 90 градусів, але вихід не дуже зручний – заважає широка арка колеса. До речі, спинки у співвідношенні 40-20-40 складаються прямо з багажника. Він великий та зручний – 570 л у похідному стані та 1726 л зі складеними сидіннями, має ніші та комірки. Під підлогою – докатка і сабвуфер, але підлога закріплена недостатньо щільно, тому на нерівностях трохи вібрує і стукає.

Згусток технологій

Статус найбільш технологічної Mazda модель CX-60 підтверджує не лише величезною кількістю асистуючої електроніки. Навіть «залізо» тут найсучасніше та найскладніше. Якщо раніше японські двигуни витискали з технології ДВЗ всі сили традиційними методами (підвищенням сили стиснення, по дві форсунки на циліндр тощо), то тепер вони додали величезну кількість інновацій.

Судіть самі: під капотом тестового автомобіля – 6-циліндровий рядний бензиновий двигун об'ємом 3,3 літри з турбонадувом. Йому допомагає ще й мікрогібридна технологія, тобто електродвигун зі стартер-генератором та власною батареєю. Він відповідає за миттєвий розгін та живить систему, коли мотор глушиться системою «Стоп-Старт» під час зупинок.

Коробка передач теж непроста – 8 передач змінюються не завдяки гідротрансформатору, а багатодисковій муфті. Вона дуже швидко й непомітно перемикає передачі на великих обертах, однак на невеликих швидкостях відчуваються поштовхи – цим нагадує роботизовані трансмісії німецьких авто.

Весь цей арсенал з двох двигунів та КПП став найпотужнішим в історії Mazda силовим агрегатом на 284 к.с. й крутним моментом 450 Нм. І хоча максимально допустима маса машини з цим двигуном сягає аж 2,5 тони, виробник декларує, що до сотні вона розганяється всього за 6,9 секунди. Непогано? До речі, з 2,5-літровим турбомотором цей показник аж на три секунди гірший.

А як відчуття динаміки? Не зовсім таке, як у спорткарі. Як і у подібних об’ємних двигунах на великих позашляховиках, при натисканні на газ спочатку відчуваєш низький звук, який сповіщає про майбутній розгін. А потім вже йде прискорення, – потужне, однак не надто стрімке.

Режимів керування тут всього чотири, причому один схований. Мова йде про транспортування причіпу, який активується лише при його під’єднанні. Без причіпу можна обрати спортивний, звичайний або позашляховий режим. І жодної можливості якось впливати на характеристики динаміки чи зусилля на кермі. До речі, воно тут досить важче – ну геть не жіноче.

На шляху до спортивності

Окрім силового агрегата японці на CX-60 підготували немало сюрпризів. Вони відійшли від традиційної для масових авто передньоприводної компоновки приводу та перейшли на задньоприводну. Така схема частіше використовується у преміум-брендах – BMW, Mercedes-Benz, і, хоча й дорожча у виробництві та проєктуванні, дозволяє суттєво покращити їздові характеристики, наприклад, за рахунок розподілу мас на задню та передню осі. Ні, наша CX-60 не задньоприводна – усі Mazda цієї моделі в нашу країну поставляються з повним приводом. Але на задню вісь подається більше тяги, і це відчувається при проходженні поворотів. Авто надійно стоїть у віражі, відмінно тримає траєкторію на дузі, а під час додавання та скидання газу завантажує і розвантажує корму, як задньопривідне авто. Ще одна унікальна система японського виробника – KPC – зменшення кренів авто на великій швидкості. Не те, щоб високий та масивний кросовер зовсім не кренить, але почуваєшся більш впевнено.

Передня підвіска – на подвійних важелях, а не традиційний МакФерсон, задня – багатоважільна. Вони добре проходять більшість нерівностей, хоча на поперечних хвилях машину трохи коливає. Для всіх комплектацій передбачені 20-дюймові диски. Для наших доріг вони досить важкі, тож на багатьох ямах грюкають. Наприклад, на «лежачих поліцейських».

Кліренс 175-180 мм достатній для долання бордюрів у місті, однак на природу бажання виїжджати не дає. Тим більше з такою зовнішністю та відсутністю захисник накладок на кузові. Витрата пального у 11 літрів на сотню у місті цілком реальна, хоча частіше помічаєш значення у 13 літрів.

Якщо здатен оцінити

Mazda CX-60 в Українї представлена у трьох комплектаціях, і системами безпеки не обділена жодна. Наповнення версій відрізняється деталями та опціями комфорту. Так, найперша Exclusive-Line з 2,5-літровим двигуном коштує 1 706 тисячі гривень ($46,5 тисячі) та 2 052 тисячі грн ($55,9 тисячі) з 3,3-літровим. Комплектація Premium-Line доступна лише з 2,5-літровим мотором, а Premium-Sport, як у нас на тесті – лише з 3,3 літровим. Остання має темний хром на кузові, чорні диски і дзеркала, функцію дистанційного відкриття багажника, системи персоналізації, кругового огляду, Stop-Start та адаптивний круїз з функцією самостійного початку руху. Коштує така версія 2,3 мільйони, тобто $63,3 тисяч.

Ціни на Mazda CX-60 в Україні

Такий цінник чітко вказує, що додатковий нуль в назві цієї моделі Mazda натякає на конкуренцію з преміальними моделями – Audi, BMW, Mercedes-Benz та Lexus. Серйозні розміри та зусилля на органах керування дозволяють віднести це авто до справді чоловічих, і не треба звинувачувати нас у сексизмі. Просто на CX-5 чи CX-30 жінці буде легше керувати та паркуватись. А арсенал технологічних рішень та потужного силового агрегату з задньоприводним характером машини говорить про спрямованість на досвідчених водіїв, які можуть оцінити всі технологічні та конструктивні можливості новинки.